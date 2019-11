Gustavo Morales: «Vamos a recuperar la mística radical»

Tras la finalización del proceso de presentación de listas, se conoció que el gremialista Gustavo Morales (actual Secretario General de ASOEM), cristalizó su intención de disputar la Presidencia del Comité Local Río Grande de la Unión Cívica Radical que actualmente está a cargo de Carlos Guevara.

“Hicimos la presentación el 16 de noviembre para participar de las internas del radicalismo y compulsar por la titularidad del Comité Local Río Grande y queremos dar a conocer nuestras propuestas de una sede de puertas abiertas”, comentó el candidato.

“Queremos un Comité desbordado como antes”

En ese sentido reconoció que el Comité Local tiene sus puertas abiertas a la comunidad, “nosotros vamos a consolidar este proceso de apertura y vamos a convocar también a distintos sectores para que puedan utilizar este hermoso espacio, queremos abrirlo a la cultura –muestras y exposiciones culturales-, actividades deportivas que se puedan llevar adelante en el espacio físico, ajedrez, simposios, apoyo escolar y sobre todo, actividades políticas. Queremos revitalizar la participación de los jóvenes y las mujeres, queremos ser garantes de la doctrina radical y ponerla al servicio de la comunidad”.

“Vamos a recuperar la mística de la Unión Cívica Radical, tenemos una historia de más de 128 años de doctrina democrática, virtudes cívicas y todo ese bagaje vamos a volcarlos no solo al partido, sino a toda la comunidad de Río Grande”, dijo Morales.

En ese punto animó a “seguir con las bases del radicalismo, creo que la UCR perdió fuerza en el momento en que comenzamos con las alianzas y es momento ahora de tomar fuerzas como partido nuevamente y no ir a buscar un lugar donde cobijarnos, sino que nos vengan a buscar para construir juntos ciudadanía”.

Para ello “debemos hacernos fuertes en todos los estamentos, no solo a nivel local, sino también a nivel provincial y a nivel nacional para que la voz de los fueguinos sea escuchada en el país”.

Recordó además que “el verdadero radicalismo es el que está con el pueblo, el que lucha por los que menos tienen, el que lucha por la promoción de la educación, la cultura, el conocimiento y la democracia; los derechos humanos, los derechos del trabajador. En fin, la justicia social no es solo una bandera del justicialismo, sino la primera gran bandera que enarboló Alem cuando fundó nuestro partido el 26 de junio de 1891”.

Finalmente resaltó que “nuestra lista se llama ‘Militancia Radical’ justamente porque la componemos militantes y también porque queremos hacer un radicalismo militante, no fanático, sino de convicciones y usar las ideas como herramientas de convocatoria. Necesitamos reinstaurar el debate político sobre distintas situaciones que aquejan a nuestras comunidades fueguinas, tenemos nuevos desafíos ante nuevos paradigmas sociales, nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, nuevas visiones donde la ética pública y la moral individual tienen nuevos caminos. Ante eso nos preparamos para servir mejor a la sociedad”, concluyó.

Las elecciones en la UCR fueguina se realizarán el 1 de diciembre. En Río Grande el lugar de los comicios será en la sede del Comité Local de la calle Elcano.

La Lista

Acompañan a Gustavo Morales en la lista, los candidatos a Vocales Titulares Nancy Beatriz Giménez, Roberto Paidicán Contreras, Cristian Eduardo Cárdenas, Sandra Paula Verón, Ignacio Kevin Ponce, Bernardita Borquez, Matías Sebastián Ramos, Elena Dora Zimerman. Como Vocales Suplentes van Juan Ernaga, Analía Koch, Luís Demartini Nancy del Corazón de Jesús Filpe.