Advierten sobre nuevos casos del “cuento del tío” en Río Grande

Oyentes de ((La 97)) Radio Fueguina denunciaron que desconocidos pretenden obtener códigos y datos de los propietarios de tarjetas de crédito y débito mediante llamados telefónicos a los números celulares personales. Los casos informados están relacionados a cuentas de la Tarjeta Naranja y ANSES.

Una de las vecinas que dieron a conocer los intentos de estafa mencionó que la llamaron a su celular y le solicitaron el número y los códigos de la tarjeta, pero no accedió al interpretar una actitud sospechosa: “Como ellos insistían tanto yo me avive y no se lo di, llamé a Tarjeta Naranja y le dije a la chica lo que me dijeron, que me iban a devolver un dinero que me estaban cobrando de más, y a ahí la chica me dijo que no era así, que era un fraude que tratara de no dar los datos y que, si podíamos hacerlo, pasara la información para aquella gente (que podría ser estafada), que los abuelitos, por ahí, pobrecitos, ellos dan la información y salen engañados”.

Mismo método, distinta excusa

Otra mujer de Río Grande denunció un intento de estafa con un procedimiento similar, pero respecto de una cuenta de ANSES. “La llamaron a mamá por teléfono y le dijeron que iban a tener una compensación extra del ANSES”. “Con esa excusa, le pedían los datos de su tarjeta de crédito, con la que cobraba la jubilación, su tarjeta de débito, porque ahí le iban a depositar (supuestamente) un dinero extra que venía de la compensación”, explicó la oyente de la radio.

Recomendaciones para evitar caer en estafas

Adultos mayores, solos o indefensos, son el blanco más fácil para este tipo de engaños. Este grupo etario suele ser sorprendido en su buena fe, tanto en la vía pública como en sus propias casas, con una de las modalidades más frecuentes en el ámbito de las estafas: «el cuento del tío».

Para evitar ser víctima de estos engaños, la Policía brinda información sobre el accionar de las personas que cometen este tipo de delitos.

Los delincuentes, muchas veces en pareja, dicen ser amigos de sus familiares y argumentan que les deben una suma de dinero. A partir de ahí le demuestran interés a las víctimas por devolverles esa plata, generando una situación de confianza para poder entrar a la casa y cometer el ilícito. Los delincuentes llaman por teléfono diciendo pertenecer a una entidad bancaria que tiene que proporcionarle un supuesto pago retroactivo de una jubilación. Luego, concurren al domicilio y cometen el acto delictivo. Otra modalidad también es cuando llama alguien, preferentemente una mujer, informando que algún Organismo Previsional cambiará los valores o «modelos» de billetes, Es importante saber que los Organismos Previsionales no tienen injerencia en la fijación de políticas monetarias de cualquier tipo. En los edificios, los delincuentes llaman a diferentes departamentos hasta dar con un adulto mayor y aprovechan para entrar y acceder a las distintas unidades.

