Votación en el Estado: Críticas de Gallardo a candidatos de listas sindicales

En la antesala de las elecciones de los trabajadores estatales para definir las autoridades de la Caja de Previsión Social y la OSEF (Obra Social del Estado Fueguino), la ex funcionaria y militante del sector de pasivos autoconvocados, Margarita Gallardo, criticó la falta de propuestas en las campañas de los candidatos gremiales, y cuestionó que son los mismos sindicalistas que se han manifestado en contra de las últimas leyes aprobadas para el funcionamiento de ambas entidades.

Gallardo sostuvo que existe una “gran contradicción”, debido a que “hoy están todos en las listas”, y agregó que se trata “de los que nadie se quería presentar, porque no estaban de acuerdo con una ley que para ellos, incluso los que están hoy representándonos, y siempre cuestionando la ley, que no podían hacer nada en el ámbito del directorio”.

Si bien consideró que “así son las reglas de juego” en la democracia, la ex funcionaria criticó la falta de propuestas en la campaña electoral: “No he escuchado a ninguno poder realizar y hacer explícita las propuestas que llevan, que son muy elementales, no he visto grandes cosas, y menos en la Obra Social, ni hablemos, empobrecida totalmente las propuestas”.

Alrededor de 30.000 estatales tendrán que decidir, el próximo 29 de noviembre, sobre los postulantes para dirigir los destinos de la Caja de Previsión y la Obra Social. Con relación a al histórico escaso nivel de participación del sector pasivo en el sufragio, Margarita Gallardo, comentó que “siempre ha sido bajo, yo salí (electa) en el 2013 con 600 votos, y un voto más tenía quien fue primero, es decir que éramos muy pocos los votos que representaban a los pasivos”. “Es obligatoria la votación, pero la ley no prevé sanción alguna, por lo tanto algunos se relajan en esto y, ante la falta de motivación, siempre algunos se corren del sistema democrático”, agregó la dirigente en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

A su vez, señaló que decidió no participar de las elecciones, ya que le resultó difícil superar su intempestiva salida de la Obra Social en un contexto de cuestionamientos por gastos ligados al Congreso de COSSPRA realizado en Ushuaia, dudas por el polémico resultado de un concurso para ingresantes y quejas por supuestos malos tratos sufridos por algunos empleados del organismo.

“Personalmente, decidí no presentarme, creo que no estoy, primero que he considerado muy injusto como fui dejada sin efecto de la presidencia de la OSEF, me costó recuperarme, aunque tengo muchos años militando en la seguridad social”, relató Gallardo, y añadió que “no tengo ganas, ni tengo interés en pararme ante las mismas discusiones con los gremios, que siempre en estos años hemos estado confrontando, así que por esa razón, simplemente, no porque no me interesa el futuro de la seguridad social, y de hecho estoy muy presente en cada perspectiva de acción que se genere o inquietud, y participó activamente”.

Así mismo, la ex funcionaria calificó estos tiempos políticos como “complejos” y dijo que “hay que tener mucho sostén interno para soportar, y estar presente en todas las desavenencias que lleva tanto la Caja como la Obra Social”.

“Yo hace un año y medio que no estoy en la obra social y ayer tuve un enfrentamiento radial con el presidente electo, que ni sabe dónde está parado, entonces hay gente que no va a aprender nunca -detalló Gallardo-, y me parece que es un desgaste que, a veces, los pasivos no están dispuestos a afrontar, los activos están a través de los sindicatos, tienen otra cultura, y hoy una campaña es plata, eso también hay que tenerlo en cuenta, con sueldos muy devaluados, el esfuerzo es grande”.

..