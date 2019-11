“Todos Contra el Abuso Infantil”: Concentración y abrazo simbólico en la plaza Brown

Convención de los Derechos del Niño: Artículos 14, 18 inc 1, 29 y 30

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 26 inc. 3

Convención Americana de Derechos Humanos- Pacto de San José de Costa Rica: Artículo 12 inc. 4

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 18 inc. 4

Ley Nacional de Educación 26.206: Artículos 6, 30 inc. C e inc. F, 126 y 128.