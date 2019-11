Decomisaron 2.872 kilos de hortalizas que tenían destino Ushuaia

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) evitó la comercialización de 2872 kilos de hortalizas sin la rotulación e identificación correspondiente, en la ciudad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz.

En el operativo, realizado en el Puesto Sanitario del SENASA de la Ruta Nacional N°3, personal del organismo interceptó un vehículo procedente de Tapiales –provincia de Buenos Aires- con destino a la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, que transportaba 2872 kilos de hortalizas (alcaucil, brócoli, coliflor, chaucha, espárragos, pepino, tomate, zapallito, repollo, apio, hinojo, tomate perita y zanahoria).

El personal del SENASA constató que la mercadería carecía de la rotulación e identificación en el embalaje, transgrediendo la normativa fitosanitaria vigente. Por tal motivo, se labraron las actas de infracción correspondientes, procediendo a su rechazo y retorno al origen.

El SENASA recuerda que desde este mes de noviembre, no se permite el ingreso/egreso hacia o desde la Región Protegida Patagónica de frutas y hortalizas que carezcan de su rotulado correspondiente y correcta identificación, conforme a las resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura 145/1983, 297/1983 y 554/1983; y de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 641/2004 y 58/2007.

El rotulado de frutas y hortalizas es la principal herramienta de trazabilidad. Productores, transportistas y comercializadores están obligados a exhibir la identificación correspondiente de los alimentos que manipulan.

(Tiemposur)

