A dos años del hundimiento: Sentida recordación de familiares a las víctimas del ARA San Juan

Este viernes a la tarde, familiares de la tripulación del ARA San Juan impulsaron un acto en la zona de los monumentos a los Caídos en Malvinas a dos años de la desaparición del sumergible en el Atlántico Sur.

La ceremonia fue encabezada por Pablo Fernández y Rafael Enriquez, hermanos de dos tripulantes desaparecidos, el Comandante del Destacamento Naval Río Grande, Capitán de Corbeta de IM Guillermo Salinas, el Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, Capitán de Navío de IM Gabriel Terza; el Segundo Comandante, Capitán de Fragata de IM Bernabé Cardozo; el Comandante del BIM 5 Ec Capitán de Fragata de IM Román Gustavo Francisco Morelli.

Estuvieron entre los presentes la concejal de la Ciudad Miriam Mora, veteranos de Guerra de Malvinas y público en general.

El responso religioso estuvo a cargo del padre Iván Bressán, quien pidió a Dios que “el testimonio de los 44 héroes sirva para reconocer la figura y la actitud de tantos hombres y mujeres que en las fuerzas armadas y de seguridad ofrendan sus vidas para hacer Patria, para servir al país”.

Asimismo el sacerdote oró a Dios para que los familiares y demás seres queridos “puedan encontrar el alivio a su sufrimiento y el eterno descanso de sus almas”.

Durante el acto se escuchó, en silencio, el tema ‘Están durmiendo’, dedicado a los 44 tripulantes.

“Me dijo que le cuidara a sus nenes”

A modo de reflexión, Pablo Fernández, hermano gemelo del tripulante del ARA San Juan, Suboficial Segundo Daniel Fernández, dijo que “lo importante es no olvidar; esperamos saber realmente qué es lo que pasó; solo tenemos conjeturas e hipótesis y todavía no sabemos ciertamente qué ocurrió”.

Observó que “lo importante es mantenerlos vivos en el recuerdo de lo que hoy nos queda de ellos” y confió que “pese a ser una causa muy compleja, al no contar y palpar al submarino, pero se que la justicia va a llegar a buen puerto y un día sabremos toda la verdad”.

Pablo confió que fue Ushuaia a despedir a su hermano Daniel. “Estuvimos todo un día con él, como nunca hablamos de muchas cosas que jamás nos dijimos, fue un día muy intenso en el que recuerdo cada detalle, tomamos mate, cenamos y nos despedimos; mi señora observó que fue una despedida totalmente distinta, sin saber lo que pasaría después con el submarino”.

“Y tenía un extraño presentimiento que no puedo racionalmente explicar, tal vez porque soy hermano gemelo de él; fue una despedida muy intensa, no nos habíamos visto por un par de meses ya que (Daniel) estaba en Mar del Plata. Me dijo: ‘Cuidame los nenes’, como si fuera la última vez”, compartió Pablo y se quebró.

En tanto Rafael Enríquez, hermano del tripulante del ARA San Juan, Suboficial Segundo Marcelo Enríquez, contó que en la ceremonia se entregaron 44 velas, en honor a cada uno de los desaparecidos. “Le dimos una a cada uno de los que nos vinieron a acompañar, cada vela lleva el nombre de un tripulante y queremos que cada 15 de noviembre la enciendan en memoria de ellos, así los mantendremos vivos en nuestro recuerdo y en nuestros corazones”.

El Municipio de Río Grande acompañó esta ceremonia con la Banda de Música, que ejecutó también el Minuto de Silencio y la Marcha de las Malvinas. Asimismo, estuvo el Área Técnica municipal acompañando con el sonido.

Ceremonia por el ARA San Juan

El profesor Miguel Vázquez fue el encargado de brindar las palabras alusivas al evento y relató que el 15 de noviembre de 2017 el Submarino ARA San Juan desapareció en el Mar Argentino con 44 personas a bordo (43 hombres y 1 mujer). La Armada Argentina perdió contacto con el Submarino cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del Golfo San Jorge, posiblemente a causa de su hundimiento como consecuencia de una implosión.

“Dieciocho países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate (SAR), durante 15 días, sin resultados. Al año siguiente el Gobierno Nacional contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 16 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición, a 907 metros de profundidad, donde hoy descansan en Patrulla Eterna 44 Héroes de la Patria”, resaltó Vázquez en un párrafo.

El locutor, leyó cada uno de los 44 nombres de los tripulantes del San Juan, en tanto recibía un estentóreo ‘Presente’ por parte de los asistentes a esta ceremonia mientras prendían cada una de las velas.

Los 44 mártires

Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández

Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo

Teniente de Navío Fernando Vicente Villarreal

Teniente de Navío Fernando Ariel Mendoza

Teniente de Navío Diego Manuel Wagner

Teniente de Navío Eliana María Krawczyk

Teniente de Navío Víctor Andrés Maroli

Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui

Teniente de Fragata Renzo David Martín Silva

Teniente de Corbeta Jorge Luis Mealla

Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapetra

Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo

Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez

Suboficial Primero Walter Germán Real

Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez

Suboficial Primero Víctor Hugo Coronel

Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas

Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina

Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos

Suboficial Segundo Hugo Arnaldo Herrera

Suboficial Segundo Víctor Marcelo Enríquez

Suboficial Segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez

Suboficial Segundo Daniel Adrián Fernández

Suboficial Segundo Luís Marcelo Leiva

Cabo Principal Jorge Ariel Monzón

Cabo Principal Jorge Eduardo Valdez

Cabo Principal Cristian David Ibáñez

Cabo Principal Mario Armando Toconas

Cabo Principal Franco Javier Espinoza

Cabo Principal Jorge Isabelino Ortiz

Cabo Principal Hugo Dante Cesar Aramayo

Cabo Principal Luís Esteban García

Cabo Principal Sergio Antonio Cuellar

Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli

Cabo Principal Alberto Ramiro Arjona

Cabo Principal Enrique Damián Castillo

Cabo Principal Luís Carlos Nolasco

Cabo Principal David Alonso Melián

Cabo Principal Germán Oscar Suárez

Cabo Principal Daniel Alejandro Polo

Cabo Principal Leandro Fabián Cisneros

Cabo Principal Luís Alberto Niz

Cabo Principal Federico Alejandro Alcaraz Coria

Cabo Segundo Aníbal Tolaba.

