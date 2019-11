A un mes del cambio de Gobierno: el equipo que acompañará a Gustavo Melella

Es tiempo de definiciones para el intendente y gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Resta poco más de un mes para que, el próximo 17 de diciembre, asuma formalmente como primer mandatario de la provincia y a su vez tome juramento a quienes lo van a acompañar a través de su Gabinete.

En su mayoría, los nombres que hasta ahora se conocen son antiguos colaboradores de Melella, aunque también se incorporarán figuras de renombre nacional, entre las que destaca la ex canciller Alicia Castro.

El equipo

Agustín Tita

El actual jefe de Coordinación de Gabinete y ex secretario de la Producción continuará siendo la «mano derecha» de Gustavo Melella y pasará a ocupar el cargo más importante en lo político: Ministro Jefe de Gabinete.

Federico Runin

Hoy ocupa un cargo como secretario de Participación y Gestión Ciudadana y tiene bajo su órbita los principales servicios del Municipio de Río Grande. A partir del 17 de diciembre se transformará en Ministro de Gobierno y Justicia, con la posibilidad de que a través de la modificación del organigrama tenga aún otras áreas bajo su tutela.

Gabriela Castillo

En su presentación, la profesora Castillo solo cambiaría el cargo de «Secretaria de Obras Públicas de Río Grande» a «Ministra de Obras Públicas de la provincia de Tierra del Fuego«. Aportará la experiencia en el tema y será clave para la definición del plan que pretende emplear Gustavo Melella en este aspecto.

Oscar Bahamonde

Otro que solo cambiaría el alcance de su cargo, pasando a ser de Secretario de Finanzas a Ministro de Economía de Tierra del Fuego. Es la persona en quien más confía Melella para llevar los números, a tal punto que formó parte del equipo de transición e integró las listas de candidatos para las elecciones a través de FORJA.

Analía Cubino

Otra de las que se ganó la total confianza del futuro Gobernador, siendo la candidata a Intendenta de FORJA en las elecciones de junio. Cubino, de profesión docente, sería la Ministra de Educación de Tierra del Fuego.

Verónica González

Fue en su momento la única representante en cargos colegiados de FORJA y dejó de lado apetencias personales en las elecciones provinciales y nacionales para continuar el trabajo legislativo. También docente, como Cubino, tendría a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social.

Sonia Castiglione

De secretaria de Producción y Medio Ambiente, Castiglione pasará al Ministerio de Industria y Producción. Podría absorber bajo su órbita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Judith Di Giglio

Solo cambia el pergamino, como Castillo, Bahamonde o Tita. La actual Secretaria de Salud ocupará el primer lugar en el Ministerio de Salud.

Carlos Turdó

Un caso más. Hoy es la cara visible de la gestión en deportes de la Municipalidad y en diciembre se transformará en Secretario de Deportes.

Roberto Murcia

El primero de Ushuaia, proveniente del Movimiento Popular Fueguino (MPF). Tendrá a su cargo la Dirección de Puertos.

Dante Querciali

El único que se baraja por estos días que no ha militado activamente en ningún espacio. Dueño de emprendimientos tradicionales en Ushuaia y Río Grande y dirigente de la Cámara Hotelera de la capital, estaría a cargo del Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur).

Alicia Castro

Ex embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela​ entre 2006 y 2011 y ex embajadora ante el Reino Unido, entre 2012 y 2015. Es el único nombre confirmado que llega desde fuera. Todavía no tiene cargo oficial, pero se baraja la Secretaría de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Maritimos Circundantes