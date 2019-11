Corredor del Beagle: Ambientalistas avalan el amparo que busca frenar la obra

El fotógrafo, realizador audiovisual y referente ambientalista de Ushuaia, Abel Sberna, se manifestó a favor del amparo presentado por la próxima gestión del Gobierno de Tierra del Fuego, donde se solicita a la Justicia provincial la paralización de la polémica obra conocida como el Corredor del Beagle. Sberna destacó las deficiencias de los estudios de impacto ambiental y arqueológico presentados por los funcionarios de la administración de Rosana Bertone, y consideró que “el gobernador electo, (Gustavo) Melella lo que está haciendo es lo que debería haber hecho el gobierno actual de la provincia desde el primer día”.

Si bien los miembros del Ejecutivo han expresado en reiteradas ocasiones que se cumplieron todos los pasos administrativos, el activista sostuvo que “las irregularidades sobran y están totalmente notificadas y documentadas”.

“Hace poquito nos enteramos del dictamen que da la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde dice que el estudio de impacto ambiental, en el que se basa toda la obra, es un estudio ineficiente, inadecuado e insuficiente”, mencionó Sberna, y agregó que “es un estudio que está totalmente cuestionado que, sobre 130 kilómetros, se hizo en ocho días, por profesionales arqueológicos que no están capacitados para el trabajo de los yacimientos específicos que tenemos acá”.

“Todo esto lo denunciamos frente a las autoridades locales y nacionales, y nunca fuimos escuchados, siempre fuimos desprestigiados, menospreciados, todo lo que nosotros fuimos presentando fue contestado mediáticamente y basándose solamente en la palabra de algún funcionario o de algún representante gremial”, refirió Sberna.

Según expresó el ambientalista, el aspecto arqueológico sería el más delicado, teniendo en cuenta que el impacto efectuado sobre algunos territorios no se podría revertir: “En el yacimiento que fue impactado con una máquina, no se puede recuperar, la información contenida se destruye y no hay forma de recuperarlo, estamos hablando de yacimientos milenarios, y nosotros conocemos que ya ha sucedido impacto y daños sobre yacimientos arqueológicos en el avance de la obra”.

“En lo ambiental, el daño que se ha hecho es bastante grave, estamos hablando de varios kilómetros de línea costera de bosque andino patagónico, que se han deforestado, árboles centenarios que se han bajado”, precisó Sberna. No obstante, comentó “los bosques se pueden recuperar si se preservan y se trabaja”.

Así mismo, el realizador valoró la medida judicial iniciada por la futura gestión provincial, aunque también planteó la posibilidad de que la obra se lleve a cabo. “Celebro que el gobierno entrante esté tomando esta acción, que no es otra cosa que, a mi entender, parar lo que se está haciendo, que está cuestionado y que está evidenciado que tiene irregularidades -dijo el productor audiovisual-, y ver de qué forma se puede conciliar, por un lado que la obra pueda ejecutarse, porque hay compromisos asumidos, por qué hay gente laburando ahí que no debe perder su trabajo, pero por otro lado, si hay irregularidades, tampoco se puede sostener la obra”.

