Violencia de género: Los agravantes en el caso que implica a Marcos Martínez

La directora de la Defensoría del Municipio de Río Grande, Isabel Villarroel, señaló que se tiene registro de muchos casos similares al protagonizado por un empleado municipal y deportista, que tomó trascendencia por distintas agresiones contra su pareja en los últimos días.

En referencia a los incidentes que llevaron a la acusación de intento de homicidio contra el pesista Marcos Martínez, destacó que “este caso se hizo público, pero son muchos más los que existen con este nivel de gravedad en la violencia”. Agregó la funcionaria que “no es un caso aislado, sino que tenemos varios casos en las mismas condiciones”.

Según informó en exclusiva ((La 97)) Radio Fueguina, la jueza federal, Dra. Mariel Ester Borruto, impuso una orden de restricción de acercamiento para Marcos Martínez, que se encuentra detenido en un calabozo de la comisaría de Ushuaia, acusado de tentativa de homicidio contra su pareja, una mujer de 40 años que cayó desde un tercer piso de un hotel céntrico de la capital fueguina, en un contexto que aún investiga la Justicia.

Respecto de la situación procesal de Martínez, la responsable de la Defensoría sostuvo que la imputación tendrá como agravante el hecho de que el agresor práctica un deporte relacionado con la fuerza física: “Los agravantes van a ser no solamente cuando es sobre la mujer, por la perspectiva de género, sino por las condiciones físicas de la persona que, obviamente, no son las mismas para generar daño”.

Villarroel subrayó que “un daño físico de una persona con un peso normal no es lo mismo que una persona que es un boxeador, que es un claro ejemplo, el boxeador tiene otra fuerza, otra técnica y los golpes no van a ser lo mismo que una persona que no practica algún tipo de deporte de fuerza”.

Martínez fue tres veces campeón mundial de la disciplina powerlifting y condecorado como atleta destacado de Río Grande. Asimismo, posee una condena de prisión en suspenso por un hecho ocurrido años atrás, por lesiones provocadas durante la permanencia en un local nocturno.

Niños golpeados

Por otra parte, la funcionaria municipal mencionó que preocupa el índice de casos que se plantean en la ciudad, relacionados con la violencia intrafamiliar y hacia los niños. “Lo que más estamos viendo es en la niñez, y adolescentes que están sufriendo la misma violencia por los progenitores”, reveló la funcionaria, en diálogo con “Un gran día”. “Es un tema que tenemos que trabajar, porque acá hablamos de pares –deslindó, en referencia al caso Martínez- pero cuando hay un superior sobre un menor es mayor la vulnerabilidad”.

Respecto de la forma de acercamiento de las personas ante la Defensoría, Villarroel resaltó que las víctimas suelen desconocer cómo manejarse ante una agresión doméstica. “A veces pasa que necesitan hacer la denuncia de manera urgente, a veces están padeciendo la violencia desde hace mucho tiempo y necesitan asesorarse”, explicó la directora.

Villarroel subrayó que “muchas veces las víctimas no se animan a denunciar, necesitan una contención, necesitan asesoramiento, salvo en cuestiones donde ya está lesionada, porque ya hay delitos que son de índole penal, por ejemplo de las lesiones que se provocan en la violencia física”.

Además del desconocimiento, el miedo es otro de los factores principales, que suelen conjugarse con experiencias que se prolongan por largos períodos. “La mayoría de los casos lleva mucho tiempo, hay una violencia psicológica, una económica y en última instancia, generalmente, la física”, precisó Villarroel, y añadió que “es mucho tiempo en el que la víctima vive sostenida en esa violencia y, en la mayoría de los casos, también está el tema de que al momento en el que uno va a denunciar, generalmente, va a ser al progenitor de sus hijos, entonces no es tan sencillo”.

La directora de la Defensoría destacó que las denuncias pueden ser realizadas por cualquier individuo, en razón de la normativa vigente sobre violencia intrafamiliar. Precisó que “en ese marco, cualquier familia que conozca esta situación también puede denunciar, porque tal vez uno cree que siempre es la víctima la que tiene que denunciar, pero a veces la víctima no está preparada”.

¿Dónde pedir auxilio?

El Municipio cuenta con un número el celular 2964-15526548, que funciona para llamados de emergencia y con atención las 24 horas, el número de teléfono fijo 2964-436237, para llamados en horario comercial, y oficinas ubicadas en Almirante Brown y Pasaje Roca, donde los vecinos pueden acercarse para efectuar consultas y solicitar asesoramiento.

