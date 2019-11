Se encadenó a un árbol para que no lo talen: lo cortaron igual y la detuvieron

Fuentes cercanas al hecho en diálogo con Infobae precisaron que fue otro vecino quien logró la orden judicial para la extracción, concedida por el juez Pablo C. Mántaras del juzgado N° 24, luego de que se determinara que el árbol no está dentro de las especies permitidas. A partir de este hecho otras personas del barrio iniciaron una campaña bajo el lema “No me maten, Del Carril 3724”, en referencia a la ubicación del ejemplar.