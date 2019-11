Rossi analizó los cambios en el proyecto de Presupuesto Municipal

El concejal de la UCR, Paulino Rossi comentó acerca del ingreso al Concejo Deliberante del borrador de Presupuesto Municipal 2020, con las modificaciones efectuadas por la próxima gestión de Martín Pérez.

Se trata de unos 340 millones de pesos que fueron reasignados en distintas áreas. Si bien Rossí calificó la iniciativa como “superadora”, sostuvo que no se aplicó ningún cambio “sustancial”. Además, criticó los niveles de inversión en Obra Pública y el “retraso” en la suba de impuestos a los sectores más pudientes.

En conversación con ((La 97)) Radio Fueguina, el parlamentario de la ciudad señaló que, en el ejercicio económico ingresado por la futura administración, se está “tratando de equilibrar un poco más el presupuesto”. No obstante, dijo que “igual tiene gusto a poco cuando uno ve el nivel de inversión y la obra pública”, teniendo en cuenta que “con la necesidad que tiene la ciudad, sabemos que va a ser un año con poca inversión en la calle”.

Según comentó Rossi, se registra “un fuerte retraso en lo que respecta a la actualización de los tributos, sobre todo a los sectores que tienen capacidad contributiva, que son los sectores que tienen propiedades”.

Para el funcionario radical, esa falta de incremento de los impuestos a los sectores de alto poder adquisitivo, deriva en una escasez de financiamiento para otras dependencias municipales: “Te quita margen de acción para poder contener las situaciones, por ejemplo, de vulnerabilidad social y también de inversión en obra pública”.

Así mismo, el edil radical polemizó con el referente de la gestión entrante, Gastón Díaz, al mencionar que los cambios realizados al presupuesto no anticipan necesariamente mayor generación de empleo e inserción social. “No se vislumbra, porque no tenés generación de empleo con un nivel de inversión que llega al 7 u 8 por ciento en la obra pública -expresó Rossi-, y no se ve inversión directa en lo que respecta al acompañamiento a Pymes, pero habrá que ver de qué manera se traduce esta expresión de deseo en acciones políticas concretas para el año que viene”.

Quita de subsidio al transporte público

Acerca de la reducción de los subsidios al transporte público de colectivos, el concejal Paulino Rossi contrastó que “era tan grande el número, que una quita del 25% es significativa, pero igual casi 150 millones de pesos de subsidio es un número a considerar”.

El edil sostuvo que los montos aportados a las empresas “perdieron proporcionalidad” en comparación con los períodos anteriores. “Hace 4 años atrás era un millón y medio por año y ahora va a ser ciento cincuenta millones, ha crecido exponencialmente”, se alarmó Rossi, y admitió que “hace falta tener un servicio de calidad, pero me parece que hay que buscar algo que sea más equilibrado y que sea más razonable, en función del fuerte impacto que tiene en las arcas municipales”.

Por otra parte, el funcionario de la UCR se manifestó a favor de la creación de la firma Río Grande Activa, que podría prestar servicios que actualmente son tercerizados a través de compañías privadas. “Espero que con esta herramienta, qué es la empresa del estado, se pueda dar racionalidad y equilibrar las cuentas públicas, porque lo que no se paga directamente por tarifa lo pagan todos los vecinos de la ciudad a través de los impuestos”, concluyó Rossí.

..