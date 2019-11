Arcando, sobre Bolivia: «Es un golpe de Estado que nos retrotrae a épocas pasadas»

El comunicado de Juan Carlos Arcando

Me preocupa la situación por la que atraviesa nuestra querida América Latina porque sabemos que los efectos incendiarios de la lucha descarnada entre minorías privilegiadas y mayorías sometidas suelen conducir a situaciones de extrema gravedad que, en mayor o menor medida, impacta en todos los países de la región.

Nuestros queridos hermanos chilenos se han volcado a las calles demandado por la equidad distributiva de un país en el cual el uno por ciento de la población concentra el 30 por ciento de la riqueza. Ello explica en gran medida el fondo de la cuestión. Con idénticas motivaciones se han volcado a las calles los ecuatorianos y peruanos, por citar los hechos más recientes…

En el otro extremo se debate Bolivia, cuyas instituciones soportan el asedio de una asociación criminal de minorías violentas que se arrogan el poder absoluto. Un GOLPE DE ESTADO que nos retrotrae a épocas pasadas en que las democracias de los países de nuestro continente fueron arrasadas por el poder de las armas con la complacencia de factores externos. El objetivo no es otro, hoy como ayer, de APROPIARSE DE LA RIQUEZA DE LOS PUEBLOS.

Desde esta perspectiva resulta INADMISIBLE que el canciller de nuestro país Faurie califique irresponsablemente que «No hay elementos para definir lo de Bolivia como un golpe de Estado» lo cual desnuda la penetración del pensamiento de una derecha retrograda que desprecia principios básicos del estado de derecho.

Hoy más que nunca tenemos que fortalecer nuestro compromiso con la DEMOCRACIA. Para ello debemos desterrar los odios subyacentes que han sido inoculados para generar el enfrentamiento entre hermanos. Cada uno de nosotros tiene una obligación moral y cívica para mirar el futuro desde una visión pacífica y solidaria.

Ayer fue el día de la tradición y no he encontrado mejor síntesis que esos versos de nuestro insigne poeta José Hernandez que reza: “los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si no, nos devoran los de afuera.”