«El Gobierno de Melella ampliará y mejorará el sub régimen de promoción»

En el marco de diversos proyectos en los que están trabajando los equipos del Gobernador electo de la Provincia de Tierra del Fuego, AIAS, Gustavo Melella, los cuales diagramarán las políticas públicas que serán implementadas a partir del traspaso de gobierno en diciembre, Sonia Castiglione, referente del espacio en materia de producción, mantuvo una reunión con representantes de los sectores vinculados a la industria para presentarles propuestas en torno al sub régimen de promoción industrial. Estuvieron presentes referentes de la UOM, AFARTE y CAFIN.

En este sentido, Castiglione comentó que “la visión del Gobierno que iniciará su mandato en diciembre tiene que ver con ampliar y mejorar el sub régimen de producción industrial, de manera de proponer un crecimiento sostenido de la inversión, la tecnología y por supuesto los puestos de trabajo. La reunión ha sido muy positiva y ha habido consenso y buena recepción de los proyectos e ideas que expusimos”.

“Estamos manteniendo estas reuniones para presentar nuestras ideas y proyectos a los distintos sectores vinculados a la temática, de manera de conocer su opinión y enriquecer las propuestas con quienes conocen en profundidad la realidad de los sectores que representan”, agregó.

Asimismo, Castiglione aseguró que “no solo la intención es extender el sub régimen de promoción, sino además establecer algunas mejoras que permitan fortalecer la industria que ya está instalada y ampliar la matriz productiva hacia otras áreas que se pueden desarrollar en nuestra Provincia. Hemos acordado un cronograma de mesas de trabajo junto a los sectores para realizar aportes a los proyectos existentes y lograr aportes superadores”.

Finalmente, la referente expresó que “vamos a seguir manteniendo reuniones, escuchando las opiniones de todos y buscando la participación de la sociedad en los proyectos que tenemos pensado llevar adelante, porque estamos convencidos que de esta manera obtendremos los mejores resultados y arribaremos a los objetivos que realmente fomenten y promuevan el bien común”.