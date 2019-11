Preocupación en FORJA: «Vamos a recibir una provincia endeudada»

Luego del rechazo del gobernador electo, Gustavo Melella, a reunirse con la actual mandataria, Rosana Bertone, el legislador electo por FORJA y futuro integrante del oficialismo, Federico Greve, criticó a la gestión saliente por la demora en la convocatoria y manifestó preocupación por las condiciones económicas en las que se recibirá la administración pública. Además, repudió el pase a planta de personal político.

“Hacer una reunión cinco meses después (de las elecciones), y de haber pasado un montón de cosas en el medio, me aparece hasta risueño”, consideró Greve, y manifestó “la disconformidad de lo actuado en el último tramo”, respecto de un pase a planta generalizado de personal político.

El próximo miembro del Parlamento de Tierra del Fuego, sostuvo que “la realidad es que a nosotros nos preocupa cómo va quedar la provincia, entendemos que vamos a recibir una provincia endeudada y veremos cómo estarán las cuentas en su momento”.

“No podemos dejar de resaltar o, de alguna manera, plantear nuestra disconformidad con ciertas situaciones y acciones que podrían no hacerse, en beneficio del Gobierno entrante -remarcó Greve-, y la verdad que lo que vemos del otro lado es lo contrario, estamos hablando del pase a planta, estamos hablando de los quinientos millones de pesos que le deben a la municipalidad de Río Grande, hay un sinfín de cosas que son muy importantes que están sucediendo y que parece ser que eso no tiene importancia en la prensa”.

Acerca de la deuda con la Intendencia del norte provincial, el legislador señaló que “como acá en Río Grande siempre va bien no interesa tanto esto y la verdad que imagínese lo que haríamos, lo que haría el gobierno de Gustavo Melella, con 500 millones de pesos”. “En este tramo final nos parece que este tipo de cosas tienen que ser noticia, más allá de si existe o no la invitación de la gobernadora, o no, para juntarse con el gobernador electo”, subrayó Greve.

Según el próximo parlamentario de FORJA, la convocatoria de Bertone debería haberse efectuado el día siguiente a la votación del 16 de junio: “Tendría que haber llegado (la invitación) a la salida de la elección, como sucede por ejemplo a nivel nacional. El problema del Gobierno provincial actual es que siempre tuvo la mirada puesta en lo que se hace, o no se hace, en Buenos Aires y perdió la mirada de la provincia, entonces, me parece que eso, de alguna manera, es lo que la gente quiere transformar o lo que la gente no quiere más en la provincia”. “Me remito a las pruebas, la salutación de la gobernadora fue a través de un “tweet”, ni siquiera un llamado telefónico”, sentenció el legislador electo.

Así mismo, con relación al avance de la transición y la falta de información denunciada en reiteradas ocasiones por funcionarios de la futura gestión, Greve destacó que recién luego de asumir podrán brindar un diagnóstico real de la situación en el Estado Provincial.

“Hemos decidido públicamente no hablar de la transicion, o sí tenemos tal o cual papel, porque lo que siento es que a la gente le interesa más el empleo y no el cierre del Gobierno y si tiene la documentación para hacerlo, eso va a pasar el 17 de diciembre, conoceremos la información, se quiera o no y, en base a eso, trabajaremos, como estamos trabajando ahora, para tomar algunas medidas ni bien se asuma el 17”.