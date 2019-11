Margen sur: Abrieron sobres de licitación para ampliación de la red de gas

El gobierno provincial a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos realizó la apertura de sobres de licitación para la ampliación de la red de gas domiciliario de los barrios de la Margen Sur y Chacra XI de Río Grande.

Dicha obra será llevada adelante por la empresa Ryan Construcciones, la cual ya realizó varios trabajos siempre con mano de obra local; contará con un presupuesto de $8.000.000 y tendrá 130 días de ejecución.

El secretario de Hábitat Alberto Ibarra comentó que «este es un pedido que muchos vecinos le realizaron a la gobernadora Rosana Bertone y ella está cumpliendo con dicho requerimiento, y de no mediar dificultad, en treinta días o menos esta obra estaría dando comienzo beneficiando vecinos de los macizos 63, 64 y 65 de la Margen Sur, una parte del barrio Mirador como también a productores locales de hidroponia. Pero no sólo será en esta parte de la ciudad, sino que también serán alcanzados once vecinos de Chacra XI que habían quedado sin el servicio».

El funcionario recordó que «estos vecinos hace años que están reclamando una solución y es algo que desde esta gestión le pudimos brindar. Esta obra alcanzará igualmente al gimnasio Integrador, y casas que habían quedado muy cerquita y las cuales no podían hacer la conexión, pero ahora tendrán el servicio».

