Comenzó el operativo de atención del programa de salud visual

Este viernes en el salón del IPRA de Río Grande comenzó la atención en las jornadas del Programa de Salud Visual donde los vecinos de la ciudad pueden realizar consultas oftalmológicas y obtener uno de los 2500 kit visuales que se entregarán en toda la provincia. Este programa es llevado adelante por el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego junto a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”, el mismo es de acceso libre sin límite de edad y solo se deberá presentar el DNI.

Al respecto la secretaria de Primera Infancia, Miriam Gómez Lobo señaló que “la demanda de los lentes es alta y teníamos expectativas sobre esta primera jornada. Tratamos de que todos los vecinos sean atendidos una vez que están aquí por eso igual pedimos paciencia y solidaridad”. Asimismo confirmó que este sábado “teníamos pensado hacer la atención en el edificio del Ministerio de Agricultura, pero debido a la gran demanda la pasaremos nuevamente al salón del IPRA en el mismo horario”.

“Nuestra idea es que todos los vecinos que concurran se vayan de aquí con una respuesta y puedan hacerse eco de estas jornadas las cuales se deben aprovechar, por eso pedimos paciencia a todos los que se acerquen ya que son cuatro los profesionales que están atendiendo”, manifestó la secretaria.

Por su parte la subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Salud, Cintia Susñar aseguró que “estamos contentos porque es una jornada beneficiosa para aquellos que no pueden acceder a unos lentes, no tienen obra social o bien la misma no les cubre. Nos estamos acomodando porque entendemos que a la gente a veces se les hace difícil la espera, pero pedimos paciencia”, y en tal sentido agregó que “esperamos que esto se pueda a volver a realizar porque realmente se nota la necesidad, hay gente con receta de hace meses que no pudo adquirir sus lentes”.

La funcionaria estimó que “alrededor de 400 personas serán atendidas durante estas tres jornadas donde cada uno se llevará un troquel con número que le corresponde para luego poder retirar sus lentes”.

En tanto el presidente de “Pequeños Pasos” Darío Cortese expresó que “estamos felices de poder cumplir este operativo y que la provincia haya confiado en nosotros. Se está viendo con creces por la cantidad de gente que asistió en Ushuaia y por los que se están acercando en la ciudad de Río Grande. Esto es un gran convenio que se hizo a través de la gobernadora para poder llevar estos kits a la gente que lo necesita, estamos tratando de que salga lo más prolijo posible sabiendo la cantidad de vecinos que se acercaron. Esto marca un precedente para el día de mañana realizar otro operativo de este estilo porque se necesitan”.

Por último, el Director Ejecutivo de la Asociación Civil “Pequeños Pasos” Matías Ronconi afirmó que “es un récord histórico de gente el que se está haciendo presente en esta ocasión. Hace unos meses atrás hemos firmado el acuerdo para realizar esta atención con la posterior entrega del kit y una vez más volvemos a trabajar con el Gobierno de la Provincia como lo hicimos en el área de educación, oficios, infancia y ahora en salud”.

Las jornadas serán con el siguiente cronograma:

Viernes 1 de noviembre en el salón del IPRA – Avenida Perito Moreno 168 – 10:30 a 21 hs.

Sábado 2 de noviembre en el salón del IPRA – Avenida Perito Moreno 168 – 10:00 a 21 hs.

Lunes 4 de noviembre en el salón del IPRA – Avenida Perito Moreno 168 – 10:30 a 21 hs.

