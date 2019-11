Freites confirmó que no se aprobará el presupuesto presentado por Gobierno

La legisladora del FPV, Andrea freites, señaló que el parlamento provincial decidió convocar a funcionarios de la gestión de Rosana Bertone para que brinden precisiones sobre las finanzas de la administración pública, pero remarcó que el proyecto de Presupuesto 2020 no será tratado debido a que la gestión entrante, de Gustavo Melella, ya anunció que prefiere manejar un presupuesto reconducido y no aprobar un esquema que no fue confeccionado según sus propias prioridades.

“Se definió ayer convocar a tres ministros del Ejecutivo provincial, más que para trabajar por los presupuestos mismos, para que dieran un detalle de cómo está la obra pública hoy y de nuestra situación económica en la provincia”, expresó Freites.

El próximo 12 de noviembre tendrían que concurrir a la Legislatura el jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, el ministro de Economía, José Labroca, y el titular de Obras Públicas, Luis Vázquez. Al día siguiente será el turno de los funcionarios de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), El Laboratorio del Fin del Mundo y el Banco de Tierra del Fuego.

Si bien desde el Gobierno electo informaron que no participarán de la discusión del presupuesto para el año que viene, la legisladora Freites destacó que “quien quiera participar puede participar porque la comisiones están abiertas”.

“Este presupuesto que tuvimos que presentar desde el Ejecutivo provincial no se va a probar -afirmó la oficialista-, primero porque no hay intención y porque el Gobierno electo ya manifiesta que ellos van a presentar un nuevo presupuesto y que necesitan tener una información del Gobierno nacional, necesitan tener los números concretos de la provincia y del Gobierno argentino”.

A su vez, respecto de la visita de los funcionarios actuales, Freites indicó que “para los cuatro legisladores del PJ que vamos a continuar en la próxima gestión, nos resulta también muy rico poder tener toda la información porque, a partir del 15 de diciembre, nuestro trabajo también va a ser defender todo lo que se hizo en mi Gobierno”.

