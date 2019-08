Otro macrista ofrece dinero a sus trabajadores a cambio de votos

Brodersen es tucumano, al igual que Blasco , y titular de la compañía Tarjeta Premier. El legislador provincial blanqueó su idea de dar plata a sus trabajadores, siempre que el Presidente sume votos y alcance el ballottage, en un texto que envió al diario La Gaceta, donde sostuvo que tomó la decisión «con la idea de que otros se sigan sumando con su aporte para sostener al Gobierno que, a pesar de las enormes dificultades que afronta como consecuencia de la herencia recibida, ha marcado el camino de transformación que debe seguir nuestro país”.

El legislador macrista defendió al empresario agropecuario que también pagará por sufragios: “Los argumentos esgrimidos por Blasco son legítimos. A pesar de la impostada actitud moderada de Alberto Fernández, quienes lo rodean no pierden oportunidad de revelar las verdaderas intenciones del kirchnerismo: volver al pasado en todo sentido, sobre todo a la hora de abolir las libertades y la división de poderes” , dijo el legislador, en línea con el discurso del miedo que difunde el oficialismo.

«Estamos ante la posibilidad de comenzar a recuperar nuestra provincia y asegurarles a nuestros hijos un futuro lejos de la corrupción, del clientelismo y de la falta de transparencia, que son marca registrada de poder de turno”, cierra el texto con una arenga para votar a Juntos por el Cambio. Curiosamente, se refiere al clientelismo como uno de los males a enfrentar con… prácticas clientelares como la de pagar por votos.

En distintos sectores de la oposición tucumana la medida no cayó del todo bien. El legislador tucumano y candidato a diputado nacional Ariel García, de Consenso Federal, dijo a PáginaI12: «Son los que ahora quieren ofrecer espejos de colores a sus empleados con falsas dádivas, que no están ni siquiera dispuestos a concretar». Sobre el bono de 5 mil pesos argumentó: «Es un acto demagógico, pero es más cruel todavía, porque creen que el trabajador no tiene derecho ni a pensar, ni a elegir».

«Quieren volver en el tiempo hasta antes de la Asamblea del año 13, en que se abolió la esclavitud, porque están deseosos de ponerles las cadenas a sus trabajadores, como si se tratara de una propiedad personal», enfatizó el radical.

El concejal José “Lucho” Argañaraz, interventor de la UCR en Tucumán, opinó que es «realmente lamentable» la propuesta de dinero por votos defendida por el macrismo. «Espero que no se repita esto nunca más. Estas prácticas deben erradicarse de la política para siempre. Es lamentable. No sé si configura un delito, pero sí es una práctica que debe desterrarse», subrayó.

Desde distintos sectores del radicalismo en Tucumán están preparando una denuncia para iniciar acciones legales a los empresarios que apuntan a comprar el voto de sus empleados para que el Gobierno sea reelecto, adelantaron fuentes de la UCR a este diario.