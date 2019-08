Sorpresa: En Misiones cobran multas por conducir tomando mate

Prohibición de hablar por teléfono, fumar, comer y ¡tomar mate! cuando se maneja un vehículo son algunas de las normas que rigen en Posadas y que atentan contra costumbres típicas de la zona.

Cómo no salir a pasear o llevar a la mamá a la modista o a la peluquería o al médico, mientras se saborea un rico chipa o chipita, empujada por un mate. Eso es lo que Dios manda y la gente cumple por costumbre en esta región del país.

El director de Tránsito y Control de la Municipalidad de Posadas, Gastón Acosta, despejó toda duda. No se puede conducir un vehículo y tomar mate o comer a la vez, señaló el funcionario a MisionesOnline.

Hace un tiempo, aunque no se aplican multas por ello, se aconsejó no usar ojotas al volante, agregando el consejo de no matear. Ahora habrá multas por esto último.

Esas serán las normas que deberán hacer a cumplir los inspectores que egresen de la nueva Escuela Vial pública de Posadas, donde se capacitarán a los nuevos instructores y será dirigido al público en general.

Las instrucciones para los 180 inspectores con que cuenta Posadas son específicas. Acosta admite que no alcanzan a cubrir todas las necesidades viales. Por eso preparan a nivle naiconal a 22 capacitadores de futuros inspectores.

Estos actuarán también en la escuela vial de Posadas, “una de las primeras ciudades que contará con este servicio, que será público”, dijo.

“El que fuma, el que toma mate o el que tiene que comer, mientras maneja está incumpliendo la normativa”, explicó Acosta

“He parado al taxista que tiene el mate en la mano porque el peligro en la conducción está a la luz del día. Yo puedo ir por una ruta a 80km/h pero el termo es fatal, porque ante una colisión me puedo lastimar”, señaló.

Anticipó sin embargo que tratarán de instruir y educar, antes de aplicar sanciones. “El saber da poder. Debemos cambiar como padres este comportamiento de no querer capacitarse”.

..