Este sábado el SUTEF marcha en Tierra del Fuego

En el último Congreso de Delgados del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se decidió comenzar un plan de lucha que incluye la Comisión de un seguimiento de la deuda provincial y del estado general de las armas, como también una declaración de estado de alerta y movilización.

Todo esto, en el contexto de una transición provincial que ya ha iniciado y que no se presenta como venturosa para los docentes y empleados públicos en general, al menos en concepto de salarios: es que no son pocos los que estiman que no está entre los proyectos del Ejecutivo provincial otorgar aumentos en el segundo semestre.

Sin embargo, el SUTEF saldrá mañana a las calles de Tierra del Fuego, tanto en Río Grande como en Ushuaia, para hacer oír su descontento y reiterar la necesidad de gestar un inmediato encuentro con las autoridades educativas.

«El pedido de reapertura de la discusión salarial es urgente», señaló Verónica Andino, la titular del gremio docente en Río Grande, quien además sostuvo que de acuerdo a las estimaciones realizadas por los sindicatos a nivel nacional, la inflación del mes próximo será del 7%, es decir más de un tercio que el incremento otorgado por el Gobierno mediante decreto.