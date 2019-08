Para cuidar los precios, Macri elimina el IVA a los alimentos básicos

Luego del paquete de medidas que anunció el miércoles y prosiguió este jueves con el congelamiento de créditos UVA, Mauricio Macrianunció la reducción y eliminación del IVA de productos de la canasta básica a través de un mensaje en sus redes sociales.

«A partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país, vamos a eliminar el IVA de los principales alientos que consumen las familias argentinas», dijo Macri.

En el equipo de comunicación del Ejecutivo evaluaban si grabaría un video como hizo con Ganancias o lo anunciaría vía Twitter como el congelamiento de los UVA, que es lo que finalmente ocurrió.

«Esta medida tiene vigencia hasta fin de año, rige en todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el Boletín Oficial», precisó el presidente.

Consideró en su mensaje la medida «será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país. Gracias por su atención y voy a seguir trabajando para llevar tranquilidad y que este proceso electoral no afecte el día a día de todos los argentinos».

A las 18.30 está pautada una conferencia de prensa de Dante Sica en el ministerio de Producción.

Según pudo saber este diario la medida buscaría bajar los precios de los alimentos esenciales como

pan, leche, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar.

La medida había sido propuesta por Sica e impulsada por el radicalismo. Se conversó otra vez en la reunión de Gabinete del miércoles en Olivos, como informó Clarín.

«Prefiero no adelantarme. Estamos trabajando con una producción puesta por la posibilidad del incremento de los bienes de la canasta familiar. El presidente está buscando una decisión y será él quién anuncie la medida», sostuvo el ministro del Interior Rogelio Frigerio, luego de explicar el congelamiento de las deudas en UVA.

El objetivo es uno solo: restaurar la credibilidad del Presidente, golpeado por la dura derrota electoral, la devaluación y el paso en falso que significó la conferencia de prensa del lunes por la que terminó disculpándose.

«El Gobierno ha escuchado el mensaje de las urnas y ha tomado una serie de medidas muy significativas porque tiene derecho legítimo –también- de tratar de recobrar la confianza de la sociedad”, dijo el jefe del interbloque oficialista en Diputados, Mario Negri.

El paquete de medidas responde a la necesidad del Ejecutivo de impactar en el bolsillo de los votantes de clase media, que fue fundamental en el triunfo de 2015 y en 2017 y ahora votó por Alberto Fernández.

También pretenden paliar el traslado inflacionario de la devaluación a los precios de los productos de primera necesidad. «¿Qué pude haber hecho para que tantos argentinos que nos acompañaron en 2015 nos siguieran acompañando? ¿Qué pude haber hecho para no exigirles tanto y entender lo que ha sido este último año y medio, a partir de todos los problemas que aparecieron en abril, que transformaron llegar cada fin de mes en el Aconcagua?. Se ve que no pudimos o no encontramos la manera de que eso no golpee tanto. Y sabemos que golpeó», sostuvo Macri en el CCK.