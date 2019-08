Comenzó a pagar un Plan de Ahorro a $1700: Hoy paga $8 mil

En octubre de 2014, Sandra utilizó todo el dinero que había salvado para iniciar un Plan de Ahorro y retirar un vehículo Chevrolet Classic. Para llegar a eso, había tenido que trabajar a destajo como empleada doméstica; su pareja, por otro lado, comenzaba bien temprano en la mañana para dedicarse a la construcción.

«Pagábamos cuotas fijas de $1300, entregamos 22 cuotas y nos dieron el vehículo, pero en 2018 el Plan de Ahorro llega a $7997», relató Sandra a ((La 97)) Radio Fueguina e incluso admitió que en un momento pensó en dejar de pagar la cuota.

«Pero si no lo pago más me lo rematan y si no pago tampoco puedo circular porque me sacan el seguro», indicó, quien de todas formas señaló que ya terminó de cancelar el vehículo, por lo que lo suyo es un intento de concientizar sobre lo que ella entiende es una «estafa» de las concesionarias.

Más denuncias

Por si fuera poco, Sandra también apuntó contra la concesionaria Chevrolet por no permitirle pagar en los últimos días la cuota del seguro, cosa que recién pudo hacer hoy.

«Fui a cancelar y no tenían sistema por toda una semana, finalmente me cobraron un 30% más de lo que salía la semana pasada», indicó.