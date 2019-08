Melella le pidió a Bertone «que no tome más deuda»

Hace diez días, la gobernadora Bertone envió un proyecto a la Legislatura que prevé la toma de endeudamiento para financiar el tendido eléctrico en tierras cedidas por el municipio de Tolhuin a proyectos productivos. El costo es cercano a los tres millones de dólares, el 30% sería aportado por la provincia y el 70% por el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la toma de un nuevo crédito en dólares.

Esto, que parece haber quedado en puntos supensivos tras la crisis económica que atraviesa el país tras las elecciones del pasado domingo, generó preocupación también en el Gobierno electo, que asumirá funciones en el mes de diciembre.

Consultado al respecto, el intendente Gustavo Melella, que ocupará la Casa de Gobierno, pidió directamente a la actual gobernadora Rosana Bertone «que no tome más deuda», y refirió: «Lo importante ahora es no tomar deuda, no sabemos cuánto va a valer el dólar».

Incluso, el mandatario explicó que no saben «cuánto va a valer la obra» del tendido eléctrico que planifica la gestión actual y le quitó valor a esto, adelantando que la suya «tiene obras pensadas para Tolhuin que creemos más fundamentales».

«No vamos a hacer locuras», ya había señalado el legislador Pablo Blanco, llevando algo de tranquilidad luego de la crecida del dólar, que subió solo en las últimas horas un 30%, por lo que la solicitud del Ejecutivo cobra otro valor.