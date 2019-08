El Municipio presentó los nuevos elementos ortopédicos enviados desde Noruega

Se llevó a cabo este miércoles la presentación de una gran cantidad de elementos de última generación enviados desde Noruega por parte de la Asociación Civil Hjelpemiddelfondet, la fundación nórdica que en acuerdo firmado con el Municipio de Río Grande remitió a nuestra ciudad el cuarto contenedor repleto de aparatología y elementos ortopédicos e informáticos.

El evento tuvo lugar en el Centro Deportivo Municipal con la presencia del intendente, Prof. Gustavo Melella, quien estuvo acompañado de Secretarios y Subsecretarios de su gabinete, representantes de diversas instituciones de la ciudad, asociaciones civiles, concejales, legisladores electos y vecinos de diversos barrios.

El acto se inició con un mensaje a través de video conferencia con los representantes de la fundación noruega Marianne Irgens Hagan y Carlos Caballero, quienes agradecieron “este trabajo que hemos hecho juntos porque es muy motivador saber que todos estos elementos van a personas que lo necesitan”. “Estamos a 11 mil km y vemos muchas caras conocidas de tanta buena gente que nos dan ganas de saltar a la pantalla y darles un abrazo”, completaron muy emocionados.

Por su parte el intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella, afirmó que “tener este equipamiento en Río Grande, algo que no existe en muchos lugares, es un orgullo y es fabuloso que podamos ponerlo al servicio de nuestros vecinos. Eso habla de que cuando hay políticas públicas y hay decisión, las cosas se pueden hacer”.

Melella recordó también que “a todos nos enseñaron que donde hay una necesidad, hay un derecho, y cuando la necesidad es de una persona con discapacidad o de alguien que sufre, ese derecho que tiene es doble y ahí es el Estado el que debe estar presente”.

“El Estado no es lo de estos días que deja que la economía se desplome o estalle, que deja a dos o tres hacer grandes negociados sin que importe lo que le suceda a 40 millones de argentinos Eso no es el Estado. El Estado es este, el que está al lado del que más necesita, del que sufre, del que no puede por sí solo”, aseveró el Intendente.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Dra. Judit Di Giglio, expresó que “mañana haremos realidad un sueño, la habilitación del Banco Municipal de Ayudas Técnicas que, si bien cuenta con varios servicios, el de préstamo en comodato de elementos ortopédicos fue el inicio”.

“Detrás de los elementos que se dan a cada paciente hay un profesional nuestro del Centro Médico Mamá Margarita, quien realiza el trabajo de ver que cada elemento que se le da al paciente es el adecuado de acuerdo a su patología, y esto hace que el servicio sea de gran calidad”, recalcó.

Di Giglio consideró además que “esta es la inclusión que se ve, la que se siente todos los días. El paciente tenga o no tenga obra social viene a Mamá Margarita, hace su rehabilitación, viene al Banco de Ayudas Técnicas y se lleva el elemento que necesita de manera gratuita”.

Finalmente, el Subsecretario de Modernización e Innovación, Lic. Andrés Dachary, dijo que “estamos muy satisfechos, porque todos los elementos de última generación que hemos recibido en este último contenedor va a permitir a muchísimas personas de la ciudad y la provincia vivir un poco mejor”.

Durante el evento, el Intendente Melella y autoridades municipales entregaron una placa de agradecimiento a la empresa Logística Antártica S.A. por su colaboración en la llegada del contenedor.