Concejales analizan cambios en calles del CGT y Camioneros

Este jueves se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión Especial de Transito de la cual participaron los concejales Miriam Mora, Verónica González y Raúl von der Thusen, como así también inspectores de tránsito del Municipio.

En la oportunidad se trataron diversos asuntos relacionados al tránsito de la ciudad, entre esos temas, el reordenamiento del sentido de circulación de algunas arterias de la ciudad, como así también el reclamo de carteles nomencladores.

Al respecto el concejal Raúl von der Thusen sostuvo que “estamos trabajando hace mucho tiempo con respecto a lo que tiene que ver con el reordenamiento del tránsito en algunos barrios de la ciudad que tienen circulación de calle de hace 40 o 50 años, donde hoy se encuentran pavimentadas, y la circulación vehicular es muchísimo mayor”.

Puntualizó que “hay dos casos que se dan en la ciudad que son importantes y que son para modificarlo de manera urgente como lo es en el barrio CGT, que tiene las calles de doble sentido de circulación”, dijo, al tiempo que agregó que “el otro problema que tenemos es la calle Sabatini, y todas las calles periféricas de este barrio, que se conoce como barrio Camioneros, pero es el barrio ‘Los Álamos’”.

En este sentido dijo que “en ese lugar vamos a tratar de que todas las calles sean de un único sentido de circulación, y con esto calculamos que finalizarían los problemas de tránsito en ese lugar, teniendo en cuenta que esta la UTN, jardín de infantes, colegios primarios, y secundarios, como así también la empresa Río Chico, que genera gran inconveniente con la circulación de los camiones”.

Al respecto indicó que el “sentido de circulación de la calle Sabatini sería desde Islas Malvinas hasta Roque Sáenz Peña, mientras que la calle Wilson iría desde Avenida San Martin hasta Sabatini”.

Asimismo el edil indicó que “hay muchos barrios que tienen problemas con el sentido de circulación de las calles, pero hay lugares que han quedado como núcleo de muchas calles que no se han cambiado, entonces estamos con esto, y posteriormente vamos a ir barrio por barrio identificando las calles que hay que cambiar el sentido de circulación”.

También sostuvo que “estuvimos reclamando que se cumplan las ordenanzas aprobadas en este Concejo, como por ejemplo en calle 25 de mayo y Presidente Ortiz, donde cambiamos el sentido de circulación de la calle Ortiz, y aun no se encuentra colocado el cartel con el cambio del mismo, siendo que ahora es un solo sentido de circulación, lo mismo con la calle Lugones en el parque industrial, la colocación de cartelería nomencladora en las calles de los barrios que hoy no hay, teniendo en cuenta que nosotros le ponemos nombres a la calle porque la gente quiere tener una identidad, pero nos encontramos con que la Municipalidad no pone ese cartel nomenclador, tampoco tiene sentido haber realizado una ordenanza, entonces estuvimos reclamando también en este sentido”.