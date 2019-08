Chicos que crecen: «Mis maestros me mostraron que la Matemática no era tan abstracta»

“Me iba bien” en los estudios, explica con humildad esquivando decir que fue siempre un alumno brillante. Al punto de recibir (compitiendo entre 300 estudiantes de toda la Argentina) una beca que le permitió hacer un breve paso de aprendizaje en los Estados Unidos.

Juan Manuel Zarza, nacido en Resistencia (Chaco) cursó toda la escuela en el JIF de Río Grande. Primaria, secundaria con notas excelentes y luego viajar a su Chaco natal para cursar Ingeniería Civil.

Con el diploma bajo el brazo, otorgado por la Universidad Nacional de Resistencia, volvió a Río Grande, donde hoy se desempeña en el área técnica del IPV mientras hace trabajos por su cuenta para -algún día- llegar a ser un profesional independiente.

No descarta ejercer la docencia, talvez motivado por la profunda huella que dejaron en él algunos de sus maestros. “Mis docentes me marcaron mucho, me mostraron que la matemática no era tan abstracta”, agradece y justifica su elección.

El profundo agradecimiento a su familia (con un párrafo especial para sus abuelos) muestras su calidad como persona, otra cualidad que ayuda a llegar muy lejos.

“Mis abuelos fueron mi inspiración”, reconoce Juan Manuel, convencido de que le espera un camino sembrado de éxitos, fruto de su rápido crecimiento, el esfuerzo y la decisión de lograr sus objetivos.

Juan Manuel también pasó por “Chicos que crecen”, el espacio inspirador de ((La 97)) Radio Fueguina.

Entrevista: Marita Romero

Redacción: Oscar D’Agostino