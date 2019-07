Low cost: JetSmart volará a Ushuaia desde noviembre

La compañía low cost JetSmart anunció que duplicará entre este año y el primer semestre del próximo la flota de cabotaje en la Argentina, y anticipó que incorporarán en noviembre cinco nuevas rutas que incluyen destinos que hasta ahora no eran operados por la empresa, como Ushuaia.

El CEO de la firma de origen chileno, Estuardo Ortiz, acompañado por el gerente comercial, Víctor Mejías, y el gerente general para la Argentina, Gonzalo Pérez Corral, informaron en conferencia de prensa que para antes de fin de año se incorporarán dos aeronaves nuevas.

Ëstas llegarán directamente desde la fábrica de Airbus en Toulouse, Francia, y en los primeros meses del año venidero arribará la tercera.

“JetSmart, y el grupo inversor Índigo Partners están apostando decididamente por Argentina, con un proyecto de largo plazo e invirtiendo en su mercado de cabotaje, porque creemos que el potencial existe y eso está reflejado en el crecimiento del 19% que ha tenido en lo que va del año”, sostuvo Ortiz.

El ejecutivo aclaró que “la operación regional está condicionada a una reducción de las tasas aeroportuarias internacionales, tanto en la Argentina como en los restantes países de América. No es posible que hoy cueste lo mismo, US$ 69, volar desde Buenos Aires a Europa, con entre 12 y 13 horas de vuelo y a un costo promedio por pasaje superior a los US$ 1.000; que desde Buenos Aires a Santiago de Chile o San Pablo, que son dos y tres horas y a un costo de los pasajes que, a veces, es inferior a la tasa”.

“Este cambio en la regulación de las tasas ya se ha iniciado en Chile, donde hemos logrado una reducción de hasta el 40% en los valores. Lo ideal sería que hubiera una tasa para vuelos regionales y otra para vuelos de largo rango, para de esa manera promover los vuelos regionales e incrementar así el intercambio de pasajeros entre los países de la región», aseveró Ortíz.

“Hoy tenemos 160 empleados argentinos y con la ampliación de la flota estimo que sumaremos 300 empleos directos e indirectos, lo que pone de manifiesto nuestra apuesta en este país”, concluyó Ortiz.

A su vez, Gonzalo Pérez Corral indicó que las nuevas rutas que comenzarán a operar entre el 20 y el 22 de noviembre conectarán Buenos Aires (desde el aeropuerto de El Palomar) con Ushuaia y Rosario con destinos como Mendoza, Córdoba y Puerto Iguazú.