Servicio Cívico Voluntario: en el primer día anotaron 9 mil jóvenes

La inscripción online para el Servicio Cívico Voluntario en Valores está disponible desde este lunes y en las últimas 24 horas ya fueron 9.000 los primeros anotados. De esa cifra, pudieron validarse los datos de 4.200, mientras que el resto tenía su información incompleta. De todas formas, la inscripción tendrá una segunda instancia, obligatoria y presencial, a partir de este jueves. «Estamos por encima de las expectativas», dijeron desde desde el Ministerio de Seguridad de la Nación a Clarín. Para la primera etapa hay un cupo de 1.200 personas. Los talleres no serán remunerados.

El Servicio Cívico Voluntario en Valores es un programa concebido por el ministerio que dirige Patricia Bullrich para jóvenes de 16 a 20 años que no pueden estudiar y tampoco trabajan. «La idea es que tengan adentrado el sistema de responsabilidad y de disciplina. Van a tener talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y de oficios, que les van a permitir entender qué quieren para sus vidas», dijo la ministra, dos semanas atrás, en una conferencia de prensa, en la que dio detalles del proyecto. Previo a eso, el presidente Mauricio Macri lo había anunciado en un acto en Campo de Mayo y, antes, el servicio se había oficializado en la resolución 598/2019 en el Boletín Oficial.

Desde ese momento, las palabras Servicio Cívico Voluntario quedaron resonando, en especial por sus supuestas similitudes con el Servicio Militar Obligatorio, que llegó a su fin 25 años atrás, luego del asesinato de Omar Carrasco. Especialistas advirtieron sobre la militarización de la educación y pusieron reparos sobre la formación de adolescentes y jóvenes en manos de Gendarmería Nacional, como ocurrirá en una primera etapa.

«Los docentes no custodian fronteras y los gendarmes no educan chicos», dijo Alejandro Schujman, psicólogo especializado en familias y autor de «Generación Ni-Ni». «Entiendo que con esos chicos que no hacen nada hay que hacer algo. Fundamentalmente algo que tenga método, que los ordene y les de pautas», sumó el especialista en educación, Gustavo Iaies. Sobre si es Gendarmería es la institución correcta para brindar esa preparación, el especialista dijo: «Quiero pensar que la fuerza pondrá los edificios y quiero imaginar que en el proyecto habrá educadores y especialistas«.

En contraposición, la ex directora de FLACSO, Guillermina Tiramonti se mostró indignada con la decisión del Gobierno nacional, a la que definió como «de terror». Y siguió: «Si a los jóvenes se les da una formación, la que sea, desde Gendarmería Nacional, se los está poniendo en el lugar de chicos que deben ser atendidos por una fuerza de seguridad. Eso significa que se los concibe como amenaza«.