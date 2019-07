A dos semanas de las elecciones: todo lo que tenés que saber sobre las PASO

El domingo 11 de agosto, los argentinos deberán dirigirse a las urnas para votar en las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) donde se elegirán los candidatos para la elección presidencial del 27 de octubre. Ante esto, hay una serie de claves que tenés que saber a la hora de emitir tu voto.

Qué se vota

Además de Presidente y Vicepresidente, también se votará Diputados Nacionales y Senadores Nacionales, aunque estos últimos sólo en Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El voto en las PASO es voluntario para los mayores de 70 años y para los jóvenes desde los 16 a los 18 años. Aunque la Justicia Electoral de algunas provincias como Córdoba y Tucumán no lo permite en el caso de los jóvenes.

Cuántas bancas renueva Tierra del Fuego

Este año, los fueguinos deberán definir quiénes los representarán en el Congreso por los próximos años, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

En el caso de la Cámara Baja, Tierra del Fuego renovará el 60% de sus bancas (3 de 5), poniendo en juego las que hoy ocupan Matías Rodríguez, Analuz Carol y Gastón Roma. A Héctor «Tito» Stefani le quedan dos años más de mandato al igual que a Martín Pérez, aunque este fue electo Intendente de Río Grande y será sucedido por Yutrovich.

En el caso de la Alta, nuestro distrito elige a sus tres representantes para los siguientes seis años, renovando a la totalidad de sus integrantes: 3 de 3. Son los lugares que hoy ocupan Miriam Boyadjian, «Nato» Ojeda y Julio César Catalán Magni los que se someterán a decisión del electorado.

Dónde voto

Desde el 12 de julio ya se encuentra disponible para consultar online el padrón electoral ingresando a https://www.padron.gob.ar/. Sin embargo, ya no existe la posibilidad de reclamar por no figurar o por datos incorrectos, ya que dicho plazo venció en junio.

Quiénes están obligados a votar

El Código Nacional Electoral deja en claro quiénes están habilitados para votar en las PASO: los argentinos nativos y por opción, mayores a los 16 años, y los argentinos naturalizados desde los 18 años. Sin embargo, deberán figurar en el padrón electoral y exhibir el documento de identidad habilitante al momento de votar.

En caso de que la persona no aparezca inscripta en el padrón, no se presente con el documento habilitante o asista con uno anterior al que figure en el padrón, no se podrá realizar el sufragio y pasará a integrar el registro de infractores.

Si la persona aparece en el listado de la mesa electoral pero su nombre esta tachado con una línea roja, es posible que se encuentre inhabilitada por el Juzgado Electoral ante alguna condena penal.