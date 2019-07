Desde la Secretaría de Producción y Ambiente, el Municipio de Río Grande lleva adelante el Concurso de Innovación para emprendedores “Innovate RGA” por segundo año consecutivo.

La propuesta se encuentra en plena etapa de preparación de proyectos los cuales deben presentarse hasta el 16 de agosto con premios de 50 mil pesos para el mejor proyecto en cada una de las tres categorías previstas: prototipos desarrollados al 70 %, es decir que por alguna razón no se han podido completar para poner en marcha; proyectos que están culminados en su totalidad pero aún no han podido ingresar al mercado; o que ya esta en el mercado y debe sostenerse.

“Tal cual la edición del año pasado, Innovate RGA 2019 tiene el doble propósito de incentivar los proyectos que tengan características innovadoras en emprendedores y pymes y premiar, poniendo en valor, los proyectos locales con esas características tanto en productos como en servicios”, explicó Sonia Castiglione, titular de la cartera productiva del Municipio.

La funcionaria afirmó que “durante esta etapa de preparación estamos a disposición para acompañar a los postulantes con asesoramiento y orientación, ayudándolos a completar los formularios y evacuando todas las dudas que puedan tener”.

Luego de la fecha de cierre el 16 de agosto próximo, todos los proyectos ingresados serán evaluados por un Comité de Evaluación que otorgará puntajes según los criterios consignados en las Bases y Condiciones, formando un orden de mérito que determinará los ganadores en cada categoría.

Finalmente, Castiglione indicó que “innovar no significa necesariamente inventar, es decir, hacer algo que no existe; sino que puede ser algo que responda a una necesidad local porque localmente ese producto o servicio no se encuentra en la ciudad; o que se utilice un material nuevo, diferente o modificado o que haya una mejora en algo que ya existe pero se puede hacer de manera diferente”. “El año pasado se presentaron 30 proyectos, así que este año esperamos un número mayor”, finalizó.

Consultas en Elcano 203. Tel 436206 o al mail innovaterga@gmail.com