Piden que en Tierra del Fuego las fórmulas presidenciales presenten «boleta cortada»

El Frente Vamos TODOS a Vivir Mejor que lidera el Gobernador electo Gustavo Melella formalizó ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral de Ushuaia un pedido para que todas las fórmulas a Presidente y Vice presenten su boleta cortada, además de la que presenten ‘en sábana’ adherida a las boletas de Senadores y Diputados de sus respectivos partidos o frentes.

El argumento principal tiene que ver con la crítica a la desventaja comparativa que perjudica a los partidos que van con ‘boleta corta’, postulando sólo Senadores y Diputados, cuando una competencia equitativa y transparente debiera asegurar identidad de chances a todas las propuestas.

Se entiende que la desventaja en cuestión se resuelve con el derecho del elector a cortar las boletas sábana y armar la combinación que se prefiera, pero esa alternativa exige un plus de información que muchas personas no tienen, y de acción que ni siquiera se facilita con el troquelado en las líneas de corte, ni tijeras ni reglas para cortar.

De ahí la alternativa, que ya se planteó en las provincias de Misiones y Córdoba, siendo estimada favorablemente en la primera y desestimada en la segunda. En Misiones se ordenó a los partidos que postulan Presidente y Vice que también presenten la boleta cortada con dicho estamento solo, para facilitar la libertad de combinación por parte de las personas electoras.

El sistema fueguino precisamente contempla la postulación de cada estamento por separado y esto la Convención Constituyente así lo ha preferido por disentir con la boleta sábana que, al permitir ‘el arrastre’ con que la cabeza de lista puede favorecer a quienes van adheridos dificulta la expresión libre de la voluntad electiva de quienes prefieren tal o cual Presidente pero no necesariamente sus Diputados o Senadores, categorías para las cuales puede elegir otras listas que no postulan Presidente y que no vota por desconocer que puede cortar o cómo hacerlo, o por temor de cortar mal y que su voto se anule, o por el apuro en sufragar sin dilaciones.

Se espera que la presentación sea contestada por los demás partidos que compiten en esta instancia para que luego sea resuelta por el Juez, tras lo cual se verá si corresponde una instancia de apelación ante la Cámara Nacional Electoral.