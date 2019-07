 “No hay interés en privatizar el Banco TDF”, desmienten desde Forja

“No hay interés en privatizar el Banco, sí de ponerlo en pos de la reactivación económica”.

Así lo aseguró el excandidato a intendente de Ushuaia por Forja e integrante del equipo político de Gustavo Melella, Gustavo Ventura y agregó que “Es todo lo contrario, queremos que el banco por primera vez esté de cara al futuro de la provincia, que sea una herramienta fuerte para la reactivación económica y de generación de empleo que necesita Tierra del Fuego”.

La versión acerca de una supuesta intención de privatizar el banco fueguino durante el próximo período de gobierno fue difundida por el portal de noticias porteño “la política online”, en el que se alude a presuntos “compromisos con inversores que financiaron la campaña” de Melella.

En diálogo con Radio Provincia, Ventura vinculó los rumores con la campaña nacional y que “La campaña provincial dejó muchas heridas abiertas por parte del esquema político del actual gobierno provincial, y tiene que ver con eso.” y destacó que “estamos en otra etapa, en otro momento, donde tenemos que trabajar todos juntos para sacar a Tierra del Fuego de la situación tan frágil en que la han dejado y aportar desde donde cada uno cree que lo puede hacer,”.

Consultado sobre los dichos del actual secretario de inversiones Leonardo Zara quien defendió la toma de deuda por 200 millones de dólares que hizo la provincia indicó “Sin dudas la toma de deuda merece ser revista, hay conceptos que no cierran, la forma en que se tomó la deuda, donde se colocó el dinero y a la tasa que se hizo, las comisiones, las obras que se iban a realizar teóricamente que no son claras, si hay algún concepto de estos irregular los responsables imagino que deberán dar explicaciones, para eso está la justicia, si está todo bien no habrá problemas y si hay irregularidades deberán hacerse cargo como cualquier ciudadano.”

Aseguró que “estamos insertos en una campaña muy sucia, que tiene que ver con que hay algunas cuestiones que están en juego, se pueden plantear posiciones políticas, pero mentir tan descaradamente y hacer de una mentira una acción política, no tiene sentido y no es serio, nuestra postura es defender a los Fueguinos, y nuestros candidatos a senadores y diputados lo garantizan”.

Por último, reiteró “tenemos que ser serios, es importante llevar tranquilidad a los Fueguinos, el plan económico del próximo gobierno va en la línea de conservar el Banco Tierra del Fuego y mantenerlo dentro del ámbito estatal”.