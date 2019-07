«Lilita» Carrió, optimista: «Macri gana por paliza en octubre»

menos de tres semanas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Elisa Carrió presentó este martes 23 de julio su libro biográfico «Vida». Acompañada por referentes del Gobierno nacional, la líder de la Coalición Cívica-ARI donde resaltó que las elecciones del domingo 11 de agosto «son una encuesta nacional», anticipó un triunfo de Cambiemos en primera vuelta y respaldó al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El acto se realizó en calle Corrientes, en el complejo teatral San Martín, con la compañía de los periodistas Joaquín Morales Solá e Ignacio Zuleta (coautor del libro) como oradores. En la previa, Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli pasaron por el camarín para saludarla, aunque solo el jefe de Gabinete se quedó a la presentación.

La diputada nacional recordó anécdotas de su vida y su trayectoria política, y aprovechó para referirse a las próximas elecciones: «La elección de octubre se gana. Yo estoy jugando para adelante. El tema es de qué manera este pueblo entiende que esta es la única salida, pero que hay que corregir muchos errores. Eso va a pasar de agosto a octubre. Esto es una encuesta nacional, no nos viene mal que nos vaya tan bien, porque si no se agrandan. Lo peor que le puede pasar a la política es la vanidad, pero de lo que estoy segura es que ganamos por paliza en octubre. Los pueblos no se suicidan», sostuvo Lilita, según recogió la agencia Noticias Argentinas.

Carrió habló también de su renovada relación con Miguel Ángel Pichetto, sobre quien emitió duras críticas antes de que fuese designado como precandidato a vicepresidente en la fórmula con Mauricio Macri: «Era dura la conversación, pero muy respetuosa. Lo que nosotros tenemos que lograr es la estabilidad del sistema», sostuvo.

La referente de Cambiemos respaldó además a Marcos Peña, con quien estuvo enfrentado por la interna oficialista en Córdoba que derivó en la desastrosa derrota electoral de mayo pasado. «Para la República, para la sostenibilidad, yo siempre dije ‘el Presidente tiene que elegir su vicepresidente como tiene que elegir y mantener a su jefe de Gabinete, Marcos Peña'», expresó. Y agregó: «No hay dos lugares, el otro espacio nos lleva hacia ese populismo, y nosotros tenemos que ir al humanismo».

«De lo que estoy segura es que ganamos por paliza en octubre», aventuró la legisladora, aunque advirtió: «¿Cuál es el problema nuestro argentino, que yo lo planteo en varios libros? La ansiedad. Y ahora que andan todos esos adictos al WhatsApp. Yo los eché de la mesa».