Ya rigen los nuevos horarios de los vuelos desde y hacia Río Grande

Por si los dolores de cabeza de las últimas jornadas no fuese suficiente, Aerolíneas Argentinas aplicó desde hoy en Río Grande la desaparición del único servicio diurno y la imposición de dos vuelos nocturnos con apenas una hora de diferencia.

La modificación de la grilla horaria rige desde este mismo sábado, cuando se hizo efectiva a pesar de las complicaciones que obligaron a demorar ambos servicios.

Conforme a lo dispuesto, el primer vuelo (AR 1848) saldrá de Aeroparque a las 04,00 a.m., arribando a Río Grande a las 07.25 a.m. para retornar al punto de partrida 40 minutos después. Con apenas una hora de diferencia, el vuelo (AR 1844) decolará las 05.00 a.m. de Aeroparque, aterrizando en nuestra ciudad a las 08,25 y partirá una hora más tarde.