Repudian a diputado inglés que amenazó a pesqueros con «hundirlos como al Belgrano»

El gobierno argentino condenó «enérgicamente las lamentables» declaraciones del eurodiputado británico Robert Rowland quien, a través de las redes sociales, pidió que los buques pesqueros extranjeros reciban «el mismo trato que el Belgrano», en referencia al crucero hundido por la Armada inglesa durante la guerra de Malvinas, causando la muerte de 323 tripulantes argentinos.

«El Gobierno argentino condena enérgicamente las lamentables declaraciones del eurodiputado británico Robert Rowland, realizadas a través de redes sociales el día 10 de julio», expresó la Cancillería argentina a través de su cuenta oficial de Twitter.

«Sus dichos deshonran la memoria de las 323 víctimas que perecieron en el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano en 1982, ofenden a sus familiares y demuestran un marcado desprecio por la vida humana», aseveró la cartera encabezada por el canciller Jorge Faurie.

Rowland, un administrador de fondos de inversión, realizó las polémicas declaraciones a través de Twitter al hablar sobre «el restablecimiento de la soberanía» sobre las aguas británicas, al celebrar a una diputada del Parlamento Europeo, June Mummery, por unirse al comité de pesca del Parlamento Europeo.

We are behind all our fisherman and the restoration of sovereignty over our waters. 200 miles of exclusion zone with any foreign fishing vessel given the same treatment as the Belgrano! Well done June. We are 110% behind you and will ensure you give ‘em hell on committee. https://t.co/HqdgHTPM5W

— Robert Rowland (@RowlandBrexitSE) July 10, 2019