Carrió, polémica: «Alberto Fernández es Nicolás Maduro»

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que la ex presidenta y candidata a vice por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, aprovecha sus viajes a Cuba para reunirse con representantes rusos y que Vladimir Putín “quiere replicar Venezuela en Argentina”.

En una entrevista en A24, Carrió expresó: “Toda la Nación tiene que entender, no podemos volver a Venezuela. Alberto Fernández es Maduro, ni siquiera es Kirchner. Y no podemos volver a Maduro con Rusia metida geopolíticamente como se metió en la elección de Estados Unidos, como está metida en Venezuela y en Cuba”.

“Por eso hay que controlar muy bien a la señora (Cristina) que tiene que ir a ver a su hija pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba para el hackeo electoral”, dijo la funcionaria, y agregó: “El problema que hay en Venezuela, Putin lo quiere replicar acá. Está trabajando para el kirchnerismo”.

En cuanto a las próximas elecciones, la diputada consideró que “Cristina no vuelve, los pueblos no retroceden” , mientras que volvió a apuntar contra Alberto Fernández: “Es ordinario como nuevo rico. Podrá vivir en Barrio Parque o Puerto Madero, pero lo que natura no da, Salamanca no presta”.