Policía pervertido: Puso una cámara en el baño de mujeres para espiar a sus compañeras

La tranquilidad de la Comisaría Primera se vio interrumpida ayer ante la irrupción del Dr. Daniel Césari Hernández, juez de Instrucción N° 1, y el Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini.

Los funcionarios judiciales llegaron hasta la sede policial luego de que una uniformada perteneciente a la dependencia encontrara una cámara en el baño de mujeres, mediante la cual otro uniformado las espiaba.

Como consecuencia de la instrucción primaria, hay un uniformado sospechado de ser el pervertido que colocó la cámara (un celular) en el baño, la cual sería supervisada mediante su teléfono a través de una aplicación.

Quadrini, a cargo de la investigación, no pudo tipificar en principio el delito a investigar, lo que sin embargo no obstaculizó que se iniciara una investigación judicial, mientras avanza también la instrucción interna de parte de la Policía de la provincia de Tierra del Fuego, que aún no se pronunció oficialmente sobre el hecho ocurrido.

Uniformados pertenecientes a la Comisaría Primera, que prefirieron guardar secreto sobre su identidad, manifestaron a este medio el rechazo y la vergüenza que les generó verse salpicados por este nuevo escándalo dentro de la fuerza.