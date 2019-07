«Viva la Patria»: Un “flashmob” conmovedor por el 9 de Julio

No era un día más en el aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán. En la previa del fin de semana extra largo, una sorpresiva asamblea de pilotos provocó demoras y cancelaciones en viajes de todo el país.

El hall central de la estación terminal estaba repleto de caras largas y preocupadas. Algunos se estaban por ir, otros habían ido a recibir gente. Todos estaban unidos por la incertidumbre y el malestar.

En medio de ese clima enrarecido, sucedió algo impensado. De repente, se apagaron todas las luces, se proyectó un video en una de las paredes, y comenzó a sonar el Himno Nacional Argentino.

Sofía Singh, que estaba mezclada entre la multitud y parecía ser una turista más, empezó a cantarlo. Imanol García, caracterizado como un empleado, la acompañó en la interpretación. La sorpresa y el asombro se adueñaron del lugar.

Ambos cantantes estaban camuflados en el paisaje del aeropuerto, esperando la señal indicada para entrar en acción. Se trataba, en realidad, de un flashmob organizado por Aeropuertos Argentina 2000, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Independencia de nuestro país.

La acción estaba programada con antelación, y no tiene relación con la incómoda situación que se vivía. De hecho, el último ensayo había sido el jueves a la madrugada, en un momento en el que no había nadie en el Matienzo. El viernes amanecieron con la noticia de la asamblea, pero decidieron que eso no debía alterar lo planeado.

Y lo bien que hicieron. Una vez finalizada la interpretación, muchos habían dejado atrás la preocupación para darle paso a la emoción. Hubo aplausos, hubo lágrimas, y la energía cambió por completo.

¿Qué es un flashmob?

Un flashmob (del inglés «multitud-relámpago) es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente.

Suelen no tener ningún fin más que el entretenimiento, pero pueden convocarse también con fines políticos o reivindicativos. No requieren de medios audiovisuales para su proyecto, por cuanto se convocan y difunden sus acciones a través de las redes sociales.

Además de los participantes organizados, a veces integran espontáneamente en su realización a transeúntes o artistas callejeros.

(Con información de El Tucumano)

