Lamió un helado y lo devolvió a la heladera del supermercado: puede ir a la cárcel

La joven, filmada lamiendo un helado y devolviéndolo a la estantería de un supermercado estadounidense en un video que se hizo viral la semana pasada, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

El video, que fue reproducido más de 11 millones de veces, muestra cómo una joven no identificada abre un recipiente del fabricante Blue Bell Creameries, pasa la lengua por el helado y luego se ríe mientras coloca el tarro de vuelta en el congelador.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019