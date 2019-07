La próxima Legislatura analizará el «paquete de leyes» aprobado a comienzos de la gestión Bertone

El Legislador electo por FORJA, Federico Greve, se refirió a los avances de la transición de gobierno tanto a nivel Provincial como Municipal y dio precisiones acerca de las primeras cuestiones a tener en cuenta para las autoridades entrantes.

En este sentido, Greve dijo que “esperamos una transición ordenada como corresponde. Es una responsabilidad institucional y democrática que la gente sepa cómo se entrega y cómo se recibe tanto la Provincia como el Municipio. Desde nuestra parte entregamos un Municipio con sus cuentas saneadas, con las áreas en funcionamiento, sin deudas, con obras en marcha y todo con absoluta transparencia. Éste es sin duda un gran logro de la administración de Gustavo Melella. En relación a la Provincia, esperamos tener toda la información como un punto de partida para a partir de ahí comenzar a implementar las políticas públicas que se necesitan y que la gente ha votado”.

“Como legisladores electos vamos a pedir participar de alguna manera en la formación del presupuesto provincial, porque lo que se apruebe este año es lo que vamos a ejecutar el año próximo con el nuevo gobierno de la Provincia”, comentó y aclaró que “si bien por supuesto hay un gobierno en funciones tanto en la provincia como en la ciudad que debemos respetar, también es cierto que el presupuesto debe reflejar de alguna manera el proyecto de los gobiernos que lo llevarán adelante el año próximo”.

Asimismo, Greve se refirió al paquete de leyes aprobado apenas iniciado el gobierno de Rosana Bertone, asegurando al respecto que “hay que hacer un análisis ley por ley, ver el impacto económico que tiene cada una y si afecta derechos. A partir de ahí haremos las modificaciones necesarias o pediremos el reemplazo por normas nuevas si pensamos que determinada ley no aplica a lo que nosotros pensamos que debe ser la política pública que debe implementar el gobierno entrante”.

“Por ejemplo el Fondo Solidario es algo que tenemos que revisar. Nosotros no estuvimos de acuerdo con esta medida. De hecho, en el Municipio de Río Grande no se lo descontamos a nuestros trabajadores, sí a los funcionarios políticos. Es un fondo que de solidario no tiene nada porque es compulsivo y es un descuento al haber de cada uno de los empleados. No lo compartimos y deberemos pedir que esto se modifique, porque no creemos que sea la manera en que se deben llevar adelante las políticas públicas en Tierra del Fuego. Hay que buscar otro tipo de financiamiento para el sistema previsional”, finalizó.