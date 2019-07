Enargas advierte: Camuzzi no puede cortar el gas sin intimación previa

Violando normativas vigentes y los protocolos del ente regulador, la distribuidora de gas natural Camuzzi Gas del Sur insiste en cortar el suministro a clientes a los que acusa de no estar al día con el pago del servicio, sin haberlos notificado previamente.

Los casos se suman –conforme a las quejas recibidas en la radio- configurando un abuso que resulta especialmente condenable y peligroso, habida cuenta de las bajas temperaturas reinantes.

Consultado al respecto, el delegado de Enargas para Tierra del Fuego y Santa Cruz sur, Manuel Gallardo, instó a los consumidores afectados a efectuar la denuncia ante el ente regulador, a fin de obtener el inmediato restablecimiento del suministro, e incluso una indemnización por el perjuicio sufrido.

Notificar previamente

“Hay una normativa que es clara –remarcó Gallardo, en diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina– si el usuario tiene deudas, Camuzzi no puede cortar el gas”, sin antes “cumplir una serie de medidas, que son las notificaciones de aviso de deuda y la notificación de corte. Si no cumple con esas notificaciones fehacientes, con firma (del usuario), no puede cortar el servicio”.

Hecha la denuncia en _Enargas, que se encarga de intimar a la empresa infractora, el usuario está facultado a reclamar una indemnización equivalente a diez veces el cargo fijo que figura en su factura de gas, además del restablecimiento inmediato de la conexión. “Camuzzi le tiene que indemnizar con diez cargos fijos al usuario y restablecer el servicio, aun teniendo deuda”, enfatizó Gallardo.

El funcionario reiteró la necesidad de que los usuarios que se consideren afectados por maniobras abusivas de la distribuidora, hagan la denuncia en Enargas, por las vías que explicitó: personalmente en Thorne 721, por llamada gratuita al teléfono 0800-333-4444 y por correo electrónico al mail crriogrande@enargas.gov.ar