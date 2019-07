Mora pide quitarle la concesión a Camuzzi Gas del Sur

Esta mañana, los vecinos conocieron con indignación el inhumano trato que Camuzzi Gas del Sur tiene para con los habitantes de nuestra ciudad: con 14 grados bajo cero de sensación térmica y sin previo aviso, los trabajadores de la firma colocaron cepos y dejaron sin gas a los residentes de un edificio de Chacra XIII.

Pero el caso no fue el único, sino apenas un botón de muestra de tantísimos casos denunciados ante la firma, que además desconoce la resolución de la Justicia Federal de Dolores que prohíbe los cortes intempestivos en el servicio.

Esta situación llevó a que la concejal Miriam «Laly» Mora vuelva a poner sobre la mesa un tema que ya se discutió en el pasado: quitarle la concesión del servicio a Camuzzi Gas del Sur.

Ya en el comienzo de la actual gestión, Rosana Bertone había señalado: “Una vez que nosotros tengamos el informe y veamos que en los años de concesión Camuzzi no hizo las obras ni cumplió con los cuadros tarifarios, estaremos en condiciones de solicitar al Estado nacional la rescisión del contrato con la compañía”. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó.

«La situación es crítica», refirió la concejal peronista Miriam «Laly» Mora, que relató cómo «a diario vemos la cantidad de subsidios de los vecinos y lo que necesitan» para poder afrontar las costosas tarifas de este servicio esencial.

«Que no les quede duda de que vamos a trabajar en las tarifas sociales y en quitarle la concesión a Camuzzi si no cumple con lo que tiene que cumplir», admitió la Concejal peronista, que además recordó: «Camuzzi no solo tiene que distribuir, sino que tiene que realizar obras».

Además, Mora señaló que «la pelea es por el gas natural, pero también por el envasado», y sostuvo que todo esto debería ser controlado y auditado por ENARGAS, organismo al que solicitó tome inmediatas acciones punitorias contra Camuzzi.

