Analizamos la previa de Argentina-Brasil con José Gabriel Carbajal

DATOS Y ESTADÍSTICA DEL BRASIL VS. ARGENTINA Brasil vs. Argentina Brasil y Argentina tiene mucha data por ser clásico de América. Aquí, algunas estadísticas a considerar previo a la semifinal de la Copa América 2019. Brasil-Argentina es el duelo más repetido en la historia de la Copa América; se han enfrentado en 32 ocasiones, con 15 triunfos para la Albiceleste, y nueve para la Canarinha (8E). Brasil acumula 42 victorias y Argentina 38 en sus 105 enfrentamientos históricos en todas las competiciones (25 empates). Brasil nunca perdió como local ante Argentina en partidos no amistosos (8V 2E) y tiene un invicto de siete partidos en casa ante Argentina en todas las competiciones (6V 1E); la última vez que la Albiceleste venció a la Canarinha como visitante fue en 1998 (1-0, en un amistoso). Brasil acumula cinco partidos sin derrotas ante Argentina en Copa América (2V 3E), con solo dos derrotas en los 13 duelos más recientes (6V 5E); antes de esto, la Albiceleste había ganado 13 de los 19 enfrentamientos (3E 3D). Brasil eliminó a Argentina las últimas cuatro veces que se enfrentaron en la Copa América: en cuartos de final en 1995 y 1999, en la final en 2004 y 2007. Brasil perdió solo dos de sus 10 partidos oficiales (excluyendo amistosos) que ha jugado en Belo Horizonte (6V 2E); perdió 1-3 en 1975 ante Perú en Copa América y 1-7 ante Alemania en la semifinal de la Copa del Mundo 2014. Argentina superó la semifinal de la Copa América las últimas cinco veces que llegó a esta instancia; quedó eliminado en esta fase solo en 1987, cuando cayó como local 0-1 ante Uruguay. Brasil superó la semifinal de la Copa América las últimas seis veces que llegó a esta fase; la última vez que quedó eliminado en esta instancia fue en 1979, ante Paraguay (en juegos de ida y vuelta). Brasil es el equipo con más remates intentados (84) y menos permitidos a sus rivales (24) en la Copa América 2019; la Canarinha ha sufrido solo cinco remates a su portería en cuatro juegos. Philippe Coutinho, de Brasil, es el jugador que ha participado en más remates (29) en la Copa América 2019: intentó 16 y asistió 13: al menos 12 más que cualquier otro jugador de Brasil o Argentina (17 Roberto Firmino, Sergio Agüero y Lionel Messi). Lionel Messi acumula cuatro goles ante Brasil, todos en partidos amistosos; le convirtió tres en junio de 2012, cuando Argentina ganó 4-3. Tres jugadores del actual plantel de Brasil le han convertido a Argentina: Philippe Coutinho, Miranda y Daniel Alves; este último es el único que lo hizo en Copa América, en la final de la edición 2007. Brasil – Argentina miércoles 03 julio 2019 - 02:30 – Jornada 5 – Copa America 2019.