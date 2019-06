“No sea WN!”: La llamativa campaña de un municipio chileno contra el exceso de velocidad

“Pare es pare, #$%&@”; “Más despacio para no morir rápido”; “No sea WN! Respeta las señales”; “Te creí Formula 1, #$%&@?” y “El exceso de velocidad te lleva al cementerio” son algunas de las frases de los lienzos que fueron instalados en puntos estratégicos de La Serena, especialmente en intersecciones que registran un alto número de accidentes automovilísticos.

La campaña vial es impulsada por el propio municipio chileno y busca generar un impacto entre los conductores con mensajes novedosos y con un lenguaje coloquial. El alcalde Roberto Jacob (PR) declaró a La Tercera que son 20 carteles los que ya han sido desplegados, proyectándose la instalación de hasta 40 más, porque “hay familias que quedan destruidas por la osadía de quienes van al volante. Por eso, esta es una medida de shock”.

Desde la institución informaron que la instalación de los lienzos fueron ubicados en puntos estratégicos, donde a diario se registran accidentes automovilísticos, ya sea por exceso de velocidad o por no respetar las señaléticas existentes.

La medida fue altamente valorada por los ciudadanos, quienes destacaron la intención de la campaña, sin embargo, algunos criticaron el lenguaje utilizado ya que hay quienes sí conducen correctamente.

“Otras estrategias han resultado poco efectivas, no funcionan los discos Pare, los semáforo ni nada, no hay respeto por los adultos mayores o niños y llegó el momento de decirles en buen chileno que basta. Hoy hay que ser más duros, si se ofenden que no sean los que hacen las cosas bien, que se ofendan los que infringen las normas”, enfatizó el alcalde serenense, Roberto Jacob.

La municipalidad de La Serena se ha esforzado en instalar señaléticas, pintar peatonales o aumentar la instalación de reductores de velocidad en varias intersecciones y calles de la comuna, pero los accidentes continúan.

Bajo este contexto, el municipio serenense implementó esta llamativa campaña, con un llamado de atención claro y directo. “Yo me hago responsable de esta campaña, que creo que por lo menos va a concientizar, si esta campaña significa evitar la muerte de una o más personas, creo que cumplirá su objetivo. Los irresponsables destrozan familias y no entienden, por qué la vida de muchas personas dependen de quienes están manejando, y ya está bueno de contemplaciones”, agregó Jacob.

