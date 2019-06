¿Por qué se celebra hoy el Día de la Confraternidad Antártica?

Desde hace varios años, cada 21 de junio en algunas provincias se conmemora el Día de la Confraternidad Antártica y por tal motivo, los antárticos hacen llegar sus saludos de amistad y confraternidad al resto de los argentinos.

Asimismo, en este día la mayoría de los establecimientos escolares, especialmente primarios, recuerdan la fecha, cumpliendo el objetivo que establece el Calendario Escolar, de: “(… ) promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio antártico y reconocer el quehacer de los antárticos”.

También la evocación tiene el propósito de que los mayores conozcan más sobre la temática antártica, a veces no muy difundida en el interior del territorio nacional.

Se sostiene que “no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”. A la Antártida hay que conocerla, para amarla y así defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.

Habrá que recordar que en el ámbito educativo no se disponía de un día específico para poder conmemorar la relación de la Nación con ese sitio, ya que esa jornada, el Día de la Antártida Argentina, es el 22 de febrero, pero para esa fecha los establecimientos educacionales están dentro del periodo del receso escolar.

Sabemos que a partir del 22 de febrero de 1904, flameó por primera vez la bandera argentina en esas gélidas tierras, en la isla Laurie del grupo de islas Orcadas, actual Base Orcadas de la Antártida Argentina y continúa en lo alto del mástil en forma ininterrumpida, desde hace más de 115 años, lo que representa el mejor aval de soberanía sobre nuestro territorio antártico.

La mayoría de los habitantes no lo recuerdan o lo ignoran y es debido a que, como señalamos, para esa jornada las escuelas están cerradas y los chicos de vacaciones. Lo que se asimila de niño en las aulas, difícilmente se olvide y queda para siempre en la memoria y los sentimientos.

Para atenuar esta situación de desconocimiento de la población sobre los temas antárticos, la Fundación Base Marambio, formada y sostenida por un grupo de exantárticos, encabezados por el suboficial mayor (R) Juan Carlos Luján, brega por incorporar en algunos calendarios escolares del país, una jornada que estuviera fuera del receso veraniego y por eso se eligió una fecha clave para los antárticos, cuando se inicia el invierno, el 21 de junio, como Día de la Confraternidad Antártica.

Como se ha señalado, esta celebración no es uniforme en el ámbito nacional, y hay lugares en los que no existe tal referencia de evocación.

Sin embargo, la institución patrocinante está solicitando que las provincias cuyas legislaturas no habían implementado por ley este día y no se encuentra en el calendario escolar, que recurran a sus legisladores asesorándolos al respecto, para que en su ‘patria chica’ los docentes y alumnos sepan más sobre la importancia de la presencia argentina en la Antártida, como lo hicieron otros con resultados positivos.

Las provincias que incluyeron en el calendario escolar esta conmemoración antártica son las siguientes: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Los Estados que aún no tienen esta conmemoración en sus ámbitos educativos, aunque fue presentado en las legislaturas el correspondiente proyecto de ley, son La Pampa, Misiones, Río Negro, Santa Fe y además la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los miembros de la Fundación Marambio aguardan que cuando hayan transcurrido estos complicados meses de los procesos electorales en marcha y durante este año, la iniciativa sea tratada en las comisiones respectivas, porque de no ser así, perdería estado parlamentario y el proyecto se caería, como así también las ilusiones de quienes impulsan la fecha para toda la Nación.

En síntesis, todo lo que se haga para conocer más el continente blanco será bienvenido, toda vez que por el Protocolo de Madrid (2002), la Antártida se convirtió en una “reserva natural, consagrada a la paz y la ciencia” y, entre otras restricciones, prohibió toda actividad relacionada con sus recursos minerales durante cincuenta años.

