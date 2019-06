EleccionesTdF 2019: Los resultados oficiales en todos los estamentos

Tras un recuento por demás lento y problemas para hacerlos conocer, el Juzgado Electoral de la Provincia publicó en su sitio web las planillas con los datos provisorios dela elección del 16 de junio.

Estamento por estamento, el recuento final confirma los ya difundidos extraoficialmente por fuentes del centro de Cómputos de Forja y explica cuáles son los partidos que tendrán representación en la Legislatura, el Concejo Deliberante de Ushuaia y el Concejo Deliberante de Río Grande.

Al no haberse alcanzado en ningún caso el mínimo exigido del 50 por ciento, las tachas no tendrán efecto en el cómputo y no se alterará el orden propuesto por los partidos en las listas para la Legislatura Provincial. Respecto del Concejo Deliberante de Ushuaia, aún deben computarse las preferencias. Por ello, los nombres de los ediles que ocuparán las bancas desde diciembre se conocerán junto con el resultado definitvo.

Resultados provisorios

