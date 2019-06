«Podés más de lo que vos crees», el tierno mensaje de la hija de Rossi antes de las elecciones

En la recta final de cara a las elecciones municipales que se llevarán a cabo este domingo, el candidato a Intendente por Ser Fueguino, Paulino Rossi, recibió el mensaje de apoyo más importante y que a través de las redes sociales se hizo viral. Ludmila, su hija mayor, le dedicó unas tiernas palabras: “No fue nada fácil este recorrido, todo lo que lograste es porque vos pones la garra y la fuerza, confío en vos y sé lo que amás a Río Grande”, escribió la joven.

Rossi, padre de Ludmila, Santino e Isa, hizo referencia al acompañamiento de sus seres queridos durante la campaña, donde se lo vio trabajar junto a sus hermanos y a sus hijos acompañando los eventos al igual que toda la familia Rossi: “Para mí, poder atravesar estos momentos tan difíciles con el acompañamiento de mis hijos es todo. Yo ya gané”, se emocionó durante una entrevista radial. Y agregó que “yo puedo salir con ellos a la calle, sin seguridad y haciendo esto que estoy haciendo, y eso me indica que voy bien en este camino, con honestidad y transparencia”.

El actual concejal de la ciudad y candidato por la Lista 90, que buscará lograr la intendencia y seguir con la continuidad radical en el Ejecutivo riograndense, recibió un tierno mensaje por parte de su hija mayor. “Como hace 4 años una vez te lo escribí ‘Vos sabes que la vida está llena de cosas difíciles y me gustaría que ninguno te afectara, pero me es imposible. Lo que si, es que siempre te ofreceré todo mi apoyo incondicional en cualquier momento, bueno o malo’”, comienza la carta virtual, que se viralizó por la emotividad de sus dichos.

Y continuó: “Espero que en esta semana, la gente que no te conoce o solo se llena la boca hablando de cosas que escucho por ahí, que se acerquen a vos, te conozcan, que vean las cosas que sos capaz de hacer. El compromiso y el esfuerzo que das día a día, no importa el motivo o la situación vos sos capaz de resolverlo, no pedís nada a cambio sólo lo haces para sacarle una sonrisa al que por ahí ya no tiene en quien confiar o se está rindiendo. A lo largo de tu camino entraron y se fueron muchas personas pero gracias a cada una hoy podes asimilar en quien se puede confiar, sos inteligente, con un corazón enorme, siempre buscando lo bueno de las personas porque no importa quien es, de donde viene o a dónde piensa ir, estás dispuesto a dar el 100% de vos”.

“No fue nada fácil este recorrido, todo lo que lograste es porque vos pones la garra y la fuerza, confío en vos y estoy segura que todos los que te acompañan también. Se lo que amas Río Grande porque desde que tengo memoria me decís que elegir esta ciudad para formar tu familia y dedicarte a lo que más te gusta, fue una de las mejores cosas que te pasaron. Brilla siempre, podes mas de lo que vos crees, que esa sonrisa perdure en el tiempo. Te amo y gracias pa. Este 16 de junio festejamos juntos”, finalizó.