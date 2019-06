Von der Thusen quiere expropiar tierras para sumar soluciones habitacionales

En primer término, el concejal Von der Thusen aclaró que “no se trata de una promesa de campaña porque independientemente de lo que suceda el 16 de junio, mi tarea como Concejal continúa durante seis meses más y sin dudas que considero que es una iniciativa que está pensada para que perdure en nuestro Municipio y los riograndenses puedan contar con una vivienda propia”.

Von der Thusen explicó que el objetivo de este proyecto “es poder declarar de utilidad pública aquellos sectores que cuentan con tierras que son totalmente improductivas. Considero que la expansión de Río Grande debe pensarse hacia la zona norte de nuestra ciudad y me parece que la expropiación de algunos sectores sin dudas que favorecerán y facilitarán que nuestros vecinos puedan, en un futuro, contar con una solución habitacional”.

El Concejal remarcó que “la realidad hoy nos indica que se hace cada vez más difícil poder acceder a una vivienda propia y también a un terreno. Hay muchas familias que no pueden ni siquiera pensar en la construcción de una casa y me parece que en cualquier Gobierno municipal, provincial o nacional, las soluciones habitacionales deben ser una prioridad de Estado, al igual que la salud, educación y el deporte”.

“Me parece que nuestro Municipio está en deuda en lo que respecta a las políticas de acceso a la tierra y creo que esta iniciativa, independientemente de quién la presente, puede ser muy positiva y beneficiosa para todos nuestros vecinos. Debemos dejar de mirar para otro lado y encarar acciones concretas y creo que la declaración de utilidad pública de aquellas tierras improductivas, puede ser un buen paso”.

Finalmente, recordó que “también podríamos haber avanzado en la construcción de viviendas para nuestros vecinos a través del Régimen de Participación Público-Privada (Ordenanza Municipal N° 3726/17), Proyecto que también fue presentado desde nuestro espacio, y que había sido anunciado y destacado por el propio Intendente Melella, pero hasta la fecha no hemos tenido resultados”.