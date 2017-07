Whatsapp, la popular app de mensajería está bajo el radar de las autoridades de China. A diferencia de la mayoría de las plataformas occidentales, Whatsapp en China había logrado hasta el momento escapar de la atención de los funcionarios locales.

Si bien el servicio de mensajería (a diferencia de lo que ocurre con su propietario Facebook que no funciona en ese país) no estaba interrumpido por el Gobierno asiático, según denunciaron múltiples usuarios contactados por CNNMoney, no podían enviar mensajes y videos en las últimas horas.

De acuerdo con los ciberexpertos como Charlie Smith de GreatFire.org, un grupo que monitorea la censura en internet en ese país, los servidores que utiliza la aplicación para su normal funcionamiento no fueron bloqueados completamente, pero están “considerablemente inaccesibles”. “También he realizado pruebas de velocidad desde China y estos sitios no son accesibles”, aseguró a CNNMoney.

Nadim Kobeissi, un criptógrafo aplicado en la startup Symbolic Software de París, informó que su equipo entró a la app a través de un servidor chino este martes y no fueron capaces de enviar más que mensajes de texto básicos. “Nos percatamos que los servidores que usa Whatsapp en China para compartir videos, fotos y archivos estaban siendo bloqueados en el mismo modo en que bloquearían a Facebook, la BBC, etc”, dijo Kobeissi.

Estas denuncias no son menores. En vísperas del décimo noveno congreso del Partido Comunista, China ha reforzado la censura en internet. Además, una nueva ley de ciberseguridad que entró en vigor en junio pasado dificulte más a las firmas extranjeras operar en China.

“La combinación de la nueva ley de seguridad y el próximo congreso del partido, además de las restricciones a las VPNs no registradas, todo apunta a que este es un esfuerzo conjunto del gobierno para acabar con la libertad de expresión”, dijo Peter Micek, consejero general en la organización de derechos digitales Access Now y profesor de políticas y gobernanza de internet en la Universidad Columbia.

Acceso a internet

China tiene 731 millones de usuarios de internet y 95% de ellos accede a la red desde dispositivos móviles, de acuerdo con información del Centro de Información de la Red de Internet China.

Los medios de comunicación y empresas de tecnología occidentales han intentado entrar al mercado por décadas, pero han fallado ampliamente ya que los servidores de Facebook, Google, Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube, se encuentran bloqueados en China, país donde, gracias a esto, consiguieron una gran ventaja a las empresas locales como Baidu, Youku, Sina y Tencent.

Desde el entorno de WhatsApp se negaron a comentar la situación.

(Fuente: diario Perfil)