Tacaño y ladrón: Ex fiscal se robó $10 y fue escrachado en video

Un video protagonizado por el ex fiscal provincial Fernando Fassina se viralizó este jueves con un fuerte reproche contra el abogado santarroseño. Se trata de una filmación realizada por una joven de General Pico, Karen Giles, durante la mañana, en pleno centro de la ciudad norteña. La secuencia dura apenas 27 segundos y retrata el momento en que la joven nota que un automovilista le saca 10 pesos del interior del canasto de su bicicleta y se los queda.

La bici estaba atada a un árbol, en la vereda de la calle 18, casi esquina 17, a solo centímetros del automóvil de Fassina. El video inicia con una aproximación al canasto de la bicicleta donde solo se ve una cadena. Entonces, la joven saluda amablemente al automovilista, filmándolo, y le pregunta si él tomó un billete de 10 pesos que estaba en el canasto.

Sorprendido, Fassina admite que sí y vuelve a asentir cuando la joven le pide que se lo devuelva. De traje y corbata, el hombre busca en su billetera, mientras ensaya una justificación: “Pensé que se habían caído”. Entonces intenta devolver una suma mayor de dinero, pero la joven se niega, toma sus 10 pesos, al tiempo que le dice: “Lo justo es justo”.

El video se hizo viral en cuestión de horas y se convirtió en uno de los más compartidos en los grupos de Whatsapp. La usuaria de Facebook lo subió en esa red social a las 13.40 y nueve horas después ya tenía 6.500 reproducciones, 32 comentarios y había sido compartido 142 veces.

Junto con el video la joven posteó un breve texto: “No es de mala, es para que aprendan. Que robar es un delito y un pecado. ‘Vergüenza es robar y tener que devolverlo’”. Horas después, cuando su video ya era viral, publicó una foto suya con un billete de 10 pesos, acompañada por la leyenda: “Lo mío es mío”.

Fassina fue fiscal sustituto en Santa Rosa. Sobre finales de 2015 fue suspendido en el cargo cuando las autoridades judiciales lo acusaron de ingresar por el sistema informático del Poder Judicial a legajos que no estaban a su cargo, vinculados a una sucesión en la que actuó como abogado particular. El mes pasado, la fiscalía interviniente pidió la elevación a juicio de la causa iniciada por ese hecho.

En diciembre de 2007 fue secretario del bloque de concejales del PJ, durante la breve gestión de Juan Carlos Tierno en el municipio santarroseño.

Fassina integra el cuerpo de docentes de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.